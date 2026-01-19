44年沒人繼承！信義、文山「大地主」1.4億土地全歸國庫

▲財政部國產署表示，代管無人承認繼承遺產案件仍多，有繼承權者請加速提出承認繼承。（圖／記者謝婷婷攝）

記者閔文昱／綜合報導

近年無人繼承遺產案件持續增加，財政部國有財產署今（19）日公布統計，近5年清理代管的無人承認繼承遺產中，賸餘財產收歸國有總值高達31億7,291萬元。其中最大一筆個案，為一名台北市信義、文山區「大地主」名下土地，價值約1.4億元，歷經長達44年，最終確定無人繼承，全數歸國庫。

最大案一拖44年 信義、文山精華地段全歸國有

國產署官員指出，該名被繼承人於1977年過世，生前名下擁有多筆位於台北市信義區及文山區的土地，因始終無人承認繼承，法院指定由國產署擔任遺產管理人，直到2021年才完成清理結案。由於地段精華，依公告現值計算，土地與建物合計約1.4億元，成為近5年收歸國有的最大單一案件。

國產署說明，依《家事事件法》規定，法院可指定公務機關擔任遺產管理人，實務上多由國產署或所屬分署負責代管。但遺產管理作業相當繁瑣，常面臨被繼承人遺債大於遺產、債權債務關係複雜，甚至衍生訴訟爭議，加上人力有限，導致清理時程動輒數十年。

▲無人繼承暴增，近5年31.7億房地產歸國庫。（示意圖／資料照）

少子化、高齡化衝擊 無人繼承案件攀升

國產署指出，無人承認繼承案件多因繼承人拋棄繼承，或被繼承人無子女、無親屬可繼承，與我國邁入高齡化、少子化的社會結構密切相關。歷年來，國產署及所屬分署擔任遺產管理人案件已累計達9,130件，截至2025年12月，仍有1,707件代管中。

為加速清理積壓案件，國產署自2018年起推動分期清理計畫，近5年已完成970件，平均每年結案194件，收歸國有的不動產包括土地704筆、房屋54棟，總值逾31億元。

國產署也再次提醒，依《民法》規定，若無繼承人於法院公告期限內承認繼承，遺產在清償債權並交付遺贈後，如仍有賸餘，將依法歸屬國庫，呼籲有繼承權者務必及早辦理，以免權益受損。