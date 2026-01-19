竹北買不起了「會考慮竹東、芎林？」　一票搖頭：寧願租房

▲竹北房市。（圖／記者陳筱惠攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有網友日前表示，眼看竹北房價高到下不了手，高鐵特區新案動輒開價7、8字頭，就算比之前高點9字頭稍微修正，仍然覺得負擔沉重，因此開始猶豫是否該往外圍找房，像是竹東或芎林。他也直言，通勤最後都得塞中正、興隆或經國橋，「是不是其實買哪邊都差不多，選最便宜的就好？」貼文一出，引發大量討論。

該名網友在PTT的home-sale板發起閒聊「竹北市區買不起，買竹東或芎林？」現在竹北市區幾乎買不起，高鐵新案一坪70到80萬仍然很貴；若改看竹東，新案行情大約也要6字頭，至於芎林，還能找到5字頭甚至更低的案子。他認為，反正通勤路線差異不大，實際生活上似乎沒有太大差別，因此開始動念是否乾脆往價格較低的區域下手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友看完後，各自提出不同選擇方向，有人建議乾脆退而求其次買竹北中古屋，也有人點名二重埔、竹南頭份或龍潭，認為通勤時間才是關鍵。也有網友直言，芎林與竹東發展有限，生活機能與未來性仍有落差，若預算有限，買中古屋或租屋反而更實際，「我應該會寧願竹北租房，也不會買到那邊去。」

還有人建議，「怎不買關西？還有交流道耶」、「只在乎離園區近，買二重埔阿！買縣政一期的也是比高鐵便宜」、「進園區不塞就北埔吧…只是較沒潛力」、「竹北中古屋比較好」、「我會屈就竹北中古」、「竹北中古阿！10年上下的現在價格頗甜。」

但也有人認為，「看來這邊沒人通勤進竹科的，二重埔新路開通後很快只要10幾分鐘就到公司惹，還傻傻的買竹北塞車一小時的呆瓜同事都崩潰惹好嗎！竹東進園區也比竹北近，竹北是給在台元上班和通勤台北的人買的」、「我會考慮芎林+1，生活機能也不差，到竹科其實也沒有想像中的遠」、「二重埔會是未來竹科人的居住重心，很簡單，通勤時間只要十分鐘。」