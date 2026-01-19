ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新北啟動頂溪捷運站「策略性更新」　打造永和宜居捷運生活圈

▲▼ 。（圖／記者莊智勝攝）

▲永和街廓排水設施狹窄緊鄰住家，且巷弄多死角。（圖／新北市政府）

記者莊智勝／新北報導

為全面提升永和頂溪捷運站周邊環境品質，新北市政府去年（114年）正式啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」都市計畫變更作業，並已於12月16日通過新北市都市計畫委員會審議，預計明年正式展開招商程序，廣邀具實績與願景的優質團隊，共同投入永和核心區都市更新。

新北市政府表示，頂溪策略性更新地區位於頂溪捷運站2號出口周邊，計畫範圍面積約5.6公頃，坐落於永和路二段、文化路、仁愛路及信義路所圍街廓，為重要交通節點及捷運商圈核心，具高度發展潛力。本案規劃劃設3處更新單元，採分期、分區推動方式，未來將透過更新事業計畫結合都市計畫變更，完善公共設施、公益空間及公共停車場，並導入增額容積機制，兼顧更新前所有權人權益，同時訂定都市設計規範，全面檢討開放空間系統。

市府指出，預計明年上半年由新北住都中心率先啟動A單元（約1.68公頃）招商作業，並舉辦投資說明會，吸引民間實施者共同推動都市環境再造，帶動捷運商圈整體升級。

新北市城鄉發展局長黃國峰表示，永和頂溪捷運生活圈自1950年代發展至今，商業活動蓬勃，惟因早期街廓規劃不良，巷道狹窄彎曲，公共設施、綠地及汙水管線不足，部分計畫道路尚未開闢完成，導致交通動線混亂；加上區內建築物老舊、騎樓破碎不連續及機車違規停車情形普遍，影響消防安全與整體生活品質。

為改善上述問題，市府規劃於捷運商圈核心打造「中央公園」，提供居民綠地休憩空間，並以綠廊與開放式空間串聯捷運站、學校、商圈及鄰里節點；同時將興建地下公共停車場，回應長期停車不足問題，兼顧捷運轉乘需求，落實永續城市發展理念。

新北市政府強調，頂溪策略性更新計畫不僅著重建築更新，更將透過都市計畫及都市設計手段，推動中央公園建置、拓寬計畫道路、提升街廓退縮與公共空間品質，打造永續宜居的捷運生活圈。本案預期將帶動永和核心區轉型與再發展，為公辦都市更新樹立新典範，成為提升公共環境與市民生活品質的重要推動力量。

關鍵字：房產雲新北頂溪永和捷運

