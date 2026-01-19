一度停工惹議　蔡明忠低調赴「高雄之星」上梁

▲備受矚目的富邦凹子底開發案，近期瘋狂趕工，19日舉行上梁典禮。（圖／高雄市議會提供）

記者張雅雲／高雄報導

備受矚目的富邦凹子底開發案，近期瘋狂趕工，連夜間都燈火通明，工人不斷趕進度，19日舉行上梁典禮，不開放媒體參加，富邦集團董事長蔡明忠等人低調現身，透露「高雄之星」總樓地板面積達15萬坪，專家透露，該區中古均價去年出現小跌。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市財政局2017年10月辦理「凹子底開發案」設定地上權招商，2018年3月開標，由富邦人壽以權利金78億780萬元取得基地70年地上權。

▲農16大樓預售案進入推案真空期，即將公開的預售案轉向小宅。（圖／記者張雅雲攝）

該案位於農16，2022年3月動土，預計打造1棟地上47層、最高塔樓235.7米的複合型商辦大樓，還有1棟地上23層的飯店、與1座地上13層連接2座建築物的裙樓，未來裙樓將有高雄第3家漢神百貨進駐。

不過2022年為因應承租者的空間設計變更，加上缺工缺料，停工長達半年之久，2023年中改由韓商三星物產營造台灣分公司及宏昇營造接手後，施工動能火力全開，連夜間都燈火通明，工人連夜趕工，近幾個月接連發生工安意外，19日低調舉行上梁典禮，現場政商雲集，不開放媒體參加。

高雄市議會後透露，高雄市議長康裕成、高雄市長陳其邁均到場參加，康裕成表示，本案位居北高雄核心地段，是高雄城市轉型的重要象徵。富邦集團董事長蔡明忠則說：「『高雄之星』總樓地板面積達15萬坪，未來將成為市民共享的生活舞台，一站式滿足各年齡層的休閒、運動與消費需求。」

▲農16近3年屋齡5年以上中古屋均價。資料來源：台灣房屋、實價登錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

目前該區銷售中推案以豪宅成屋為主，大樓預售案進入推案真空期，即將公開的預售案轉向小宅，包括欣巴巴「欣都星」、國揚集團「國揚鉑御」主力均為2~3房，外界預估開價至少6字頭起跳，也讓房價天花板再度成為外界焦點。

中古市場方面，根據台灣房屋統計農16特區近3年屋齡5年以上大樓均價，2023年每坪33.3萬元、2024年攀升至每坪37.7萬元，2025年約每坪37萬元，相較2023年上漲約11.1%。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，2025年整體房市景氣走弱，交易量明顯縮減，若與前一年相比，單價僅約差7000元左右，實際變動幅度不算大，反映區域房價仍在相對穩定的高檔水位盤整，自住買盤支撐力道仍在，後續走勢仍需觀察整體市場氛圍與推案節奏。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！