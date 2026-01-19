終於存到頭期款！買房後卻迷茫了「人生好無趣」　見1幕更焦躁了

▲原PO失去努力的動力。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

對不少人來說，擁有自己的房子象徵穩定與成功，因此把買房視為人生目標之一，就有網友表示，好不容易存到一筆錢，在出國讀碩士與繳房子頭期之間猶豫許久，最後選擇買房圓夢，卻沒想到買下去的那一刻，反而陷入空虛與迷惘，「瞬間沒了下一個目標」，貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，努力賺錢就是為了有朝一日能買房安定下來，好不容易存到一筆錢，在出國唸碩士跟買房之間猶豫，最後決定把錢拿去買了一間套房，如今目標達成，卻突然感覺一切失去了重心，「房都買了，現在除了努力工作、賺更多錢外，好像不知道要幹嘛。」

他表示，「想出國讀書本來也是為了賺更多錢買房，買下去了，還需要讀嗎？我本來就不是愛讀書的人」，本來以為買房會有安心感，但現在反而對一眼看到盡頭的人生感到無趣，「特別是看到周遭同期人都要出國讀碩，到處享受生活後更焦躁了。」

知道買房還有房貸要償還，不過他認為，「還貸並不會是我的人生目標，況且我也不是買什麼豪宅，需要我一生去償還。」

貼文曝光，掀起網友熱論，「那就把存錢出國讀碩當作下一個目標」、「努力多買幾間去出租，妳就能去退休享受生活了」、「再存錢買第二間」、「再買第二間收租」、「沒有目標也不是大事，人生更重要的是過程」。

不過也有網友有同樣的困擾，「我現在也遇到一樣的問題，買房是我的執著，目標達成後我瞬間沒了重心，不知道活著要幹嘛，只是覺得活著真無趣，每天依舊渾噩的過日子，上班繳房貸」。