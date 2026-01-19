信用管制＋土方之亂　營建老將嘆：2026房市跳過

▲台積電在熊本設廠，已啟動量產，泰嘉開發與轉投資的太普高(3284) 「也跟著台積電出海」到熊本推案。（圖／記者高兆麟攝）

記者張雅雲／高雄報導

「土方清運新制」元旦正式上路，清運塞車與處理費暴漲，南部營建業哀聲連連，又有信用管制影響，房市老將直言，去年是他進入房市30幾年來，首見最差的一年，極度不景氣，對今年房市坦言，可以直接跳過沒什麼看法，「2027年再看」。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

第七波信用管制後，房市買氣一落千丈，今年一開始又遇上土方之亂，泰嘉開發董事長呂金發在尾牙透露，市場氛圍與過往榮景已不可同日而語，尤其去年更是他進入房市30幾年來最差的一年，「極度不景氣」，身在第一線能明顯感受到交易遲滯與買方觀望。

對外界詢問2026年房市走向，他態度相當保留，甚至直言：「今年房市可以直接跳過，我沒什麼看法，2027年再看。」他指出，接下來不確定性仍高，產業面臨的挑戰恐怕只會更多。

呂金發說：「我們從來沒有停下來。」泰嘉開發與轉投資的太普高(3284) 「也跟著台積電出海」。瞄準台積電員工和供應鏈需求，在日本熊本市中心開發約1000 坪酒店式公寓，4月將正式動工，全案規劃177戶，總投資金額達20億元。

▲泰嘉開發董事長呂金發在尾牙表示，除了進軍日本，也不排除跟著台積電前進美國亞歷桑納州。（圖／記者張雅雲攝）

同時，在台積電熊本廠附近擁有的5000多坪土地，也將規劃複合式住宅案，開拓高端住宅海外市場。呂金發笑稱，海外推案節奏跟著台積電，「推案的版圖，美國亞利桑那州也正在考量中。」

2年半前啟動熊本規劃時，外界多半不看好，「那時候台灣房地產這麼好，去到熊本又是跨國，大家都覺得莫名其妙，問我到底跑去那邊做什麼。」但隨著熊本題材發酵，近期反而有不少人開始關心當地房市與生活圈。

呂金發直言，海外案須面對法令制度、語言溝通、人文差異與地方規範等多重門檻，「難度比我們想像中高很多。」儘管進度不斷延後，現階段仍在尋找第3、第4案的可能性。

除了跟著台積電出海打造台積宅，隆大營建早在2014年也遠赴日本富士山周邊，投資開發「鳳凰本栖View Hotel溫泉度假飯店」，隆大營建透露，該飯店去年Q3已由日本在地旅遊業者承租，隆大從原本經營海外資產，改為單純出租模式，短期內尚不會有擴大經營的計畫。

