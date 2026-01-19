開幕僅1年！　必比登加持「巧克力肉燥飯」分店熄燈

▲「FOUR U Coffee」中華店2024年底試營運，開店1年突熄燈，屋主重新招租。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄知名網美咖啡廳「FOUR U Coffee」中華店，2024年底試營運，整間店採白色系文青風格超吸睛，最招牌的巧克力佐肉燥飯，曾獲得米其林指南必比登推薦，沒想到才營業1年突結束營業，該店在粉專透露，正尋找新的合適地點，屋主秒開18萬重新招租。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

[廣告]請繼續往下閱讀...

「FOUR U Coffee」中華店為該品牌2號店，位於中華路上，根據粉專表示，2024年12月23日試營運，最知名的「比利時皇家熔岩巧克力飯佐台式肉燥醬」特殊的鹹甜口感意外超搭，2024年曾獲得米其林指南必比登推薦，這款特殊的巧克力肉燥飯一推出就在網路上爆紅，掀起一陣朝聖旋風。

▲該店在粉專透露，「這次暫離不是畫下句點，我們正尋找新的地點，相信不久後會再與大家見面！」（圖／翻攝自Facebook／FOUR U Coffee）

沒想到2號店只營業1年，今年已熄燈，1號店正常營業中，該店並在粉專透露，「這次暫離不是畫下句點，我們正尋找新的地點，相信不久後會再與大家見面！」屋主秒開18萬元重新招租，而巧克力肉燥飯以套餐價185元販售，先扣除其它成本，換算也要月售973份，店面租金才能回本。

▲該店位於三角窗，正對明誠中學。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃資料顯示，該店位於三角窗，正對明誠中學，建坪71.95坪，換算租金單坪2500元。名店1年就熄燈，在地仲介分析，去年明誠中學周邊人行道工程曾施工逾3個月，直接影響人流與店面能見度，加上商圈客層以學生為主，路段周邊辦公大樓量體較少，若客單價偏高，學生族群未必能長期支撐，「客單價沒有切到最適合的市場」，先止損也不意外。

▲「FOUR U Coffee」中華店熄燈。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產高雄文化中正加盟店業務李立夫表示，該店屬瑞豐夜市商圈與美術館生活圈交界，周邊以透天住家、舊聚落型社區為主，沿線商家林立，生活機能發達，人流結構偏「自住型商圈」，1樓店面租金單坪約2500~2800元，消費族群主要以在地客為主。

李立夫指出，區內以舊透天為主，地坪大小落差大，巷內常見20~40多坪地坪透天，換算地價，目前巷內透天行情單坪約70~80萬元，主要道路沿線可到每坪百萬元上下。若以總價帶觀察，巷內20多坪地坪透天總價約1500萬元上下，若是大基地車庫透天，總價甚至可站上4000~5000萬元。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！