央行「最新房市政策」信用管制沒鬆綁　房產專家：銀行卻鬆口氣

央行最新說法指出，房市相關管制措施實施以來，交易過熱現象已逐漸降溫，市場回歸自住需求，不動產信用擴張速度放緩，不動產貸款逾放比率亦維持低檔，顯示政策成效浮現，因此現階段「一切都不動」。

逾放比低檔，真的是管制功勞？

對此，房產專家何世昌在臉書發文直言，央行將「不動產貸款逾放比率維持低檔」歸因於管制成效，這樣的說法頗為牽強。他指出，台灣不動產逾放比本來就長期處於極低水準，在第七波信用管制前甚至是最低點，管制實施後反而微幅上揚至0.08％。

何世昌進一步以國際經驗分析，宏觀調控越嚴格，逾放比往往會出現走升現象，台灣雖然升幅極小，但趨勢並未脫離這項規律，因此將逾放比維持低檔直接歸功於管制措施，他個人並不認同。

央行簡報重點：三大政策目標已達成

從央行簡報結語來看，央行認為第七波選擇性信用管制與銀行自主管理不動產貸款總量目標，已達成三項政策目標，包括全體銀行不動產貸款集中度緩步下降，信用資源優先支應無自用住宅者及都更、危老重建需求，以及民眾對房價持續上漲的預期心理趨緩。

央行也指出，截至今年11月底，全體銀行不動產貸款集中度降至36.70%，雖較前期下滑，但仍高於109年10月首次調整信用管制時的35.93%。

總量管制鬆手，銀行壓力可望減輕

值得注意的是，央行宣布，自明（115）年起，不動產貸款總量將回歸由各銀行內部控管，理由是多數銀行已落實自主管理並達成自訂目標，少數未達成者，多半承作的是無自用住宅者購屋或都更、危老等政策性貸款。

何世昌以白話解讀，央行等於是在說「自己做得很好，所以措施暫時都不改」；不過，對銀行業者而言，這項調整意味著壓力可望稍微緩解，「至少不用再每個月跟央行喝咖啡。」

台韓比較「有誤區」：管制範圍根本不同

此外，央行在報告中比較台灣與南韓的房市調控措施，強調台灣的管制相對沒有那麼嚴格。對此，何世昌直言，這樣的比較方式存在重大誤區，因為台灣是全國性管制，而南韓僅針對特定地區，主要集中在大首爾都會區，兩者在管制範圍上截然不同，若直接類比，恐怕有失偏頗。