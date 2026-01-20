曾捐50萬助政府買戰機　威京小沈憶：足買新北市36坪房

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼威京集團主席沈慶京涉犯京華城案，今（17日）到台北地院出庭進行個人答辯。（圖／記者黃哲民攝）

▲羈押時被問「有沒有外國護照」，加上近期軍購新聞，讓威京集團主席沈慶京在臉書上感性發文。（圖／記者黃哲民攝）

記者項瀚／綜合報導

羈押時被問「有沒有外國護照」，加上近期軍購新聞，讓威京集團主席沈慶京在臉書上感性發文。他回憶曾在創業初期捐出50萬元（當時足以購買新北市36坪房）。同時強調至今僅只有一本中華民國護照，「生於這片土地，根就在這裡。」

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？　專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

沈慶京表示，1978年12月16日是台灣歷史上沈重的一天，美國宣布與中華民國斷交，社會人心惶惶，當時流行「來來來，來台大；去去去，去美國」的口號。

但他直言，自己早年跑船或創業時，有無數機會能留在美國或拿綠卡，但他始終不為所動，「我從未動過移民的念頭，我始終堅信：生於這片土地，根就在這裡。」

談及那次震撼社會的捐款，沈慶京回憶，當時他才創業第四年，跑船3年也才存下10萬元，但他卻決定捐出50萬元。這項決定一度讓母親大吃一驚，但曾見證他年少入監、深知家貧痛苦的父親，最終低頭不語表示支持。

這項舉動在當時引發巨大迴響，沈慶京表示，他是全台第一個出面捐款的工商界人士，捐款次日，知名女星林青霞也隨之響應捐出50萬元，隨後企業界與民間紛紛跟進，掀起一波「獻金擴充軍備運動」。

然而，這份單純的愛國心卻也帶來不少流言蜚語。沈慶京坦言，當時有人揣測他想選立委，甚至有人趁機敲詐，連恩人鮑伯伯都擔心他太過搶風頭會得罪客戶。

他感嘆：「褒貶不一，那次捐款是我在商場上第一次公開受到爭議，但我的初心很簡單，捐款可以創造安定社會的被利用價值，國家才有希望。」

▲▼木柵景美房市配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲沈慶京透露，當年捐出的50萬元在當時足以在新北市買下一間36坪的房子。（示意圖／ETtoday資料照）

沈慶京之所以有感而發，是因為去年遭法院羈押時，曾被詢問是否有外國護照。他藉此重申，自己這輩子始終如一，只有一本中華民國護照，也希望子孫以此為榮。他認為，即便在動盪年代，台灣也應該好好發展經濟、充實國力，而非一味想著移民。

文章最後，沈慶京以「天下人管天下事」的熱血自許，儘管本意單純的捐款曾引來誤解，但他始終心懷坦蕩。這篇貼文一出，也引發不少網友對那段歷史的回憶與討論。

關鍵字：軍購國防美國威京沈慶京小沈移民

羈押時被問「有沒有外國護照」，加上近期軍購新聞，讓威京集團主席沈慶京在臉書上感性發文。他回憶曾在創業初期捐出50萬元（當時足以購買新北市36坪房）。同時強調至今僅只有一本中華民國護照，「生於這片土地，根就在這裡。」

