南科營收衝2.26兆創新高　周邊預售買氣「腰斬再腰斬」

▲南科去年1~10月營業額突破2.26兆元，寫下歷史新高紀錄，周邊預售市場買氣卻明顯轉冷，比前年同期成交量出現「腰斬再腰斬」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南科去年1~10月營業額突破2.26兆元，寫下歷史新高紀錄，台積電又要加碼擴廠，不過碰上央行房市管制發酵，科學園區房市買氣全面降溫，根據實登統計，南科去年1~11月預售市場明顯轉冷，比前年同期成交量出現「腰斬再腰斬」。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

[廣告]請繼續往下閱讀...

南科範圍涵蓋善化、新市、安定3行政區，台積電除現有晶圓6廠、14廠及生產3、5奈米的18廠外，已在去年12月正式提出於南科特定區A區新建半導體廠的環評公告，計畫基地面積達14.6公頃，為大南科房市持續注入動能。

根據實登統計，大南科去年1~11月交易量與前年同期相比，大減逾7成，其中交易量衰退最大的新市，由402筆大減至77筆，年減80.8%，均價由36.84萬元上揚至39.63萬元、年漲7.6%，也是房價漲幅最高的區域。

善化因生活機能最佳，原本是科技人購屋首選，交易量也從2023年1~11月高點的的741筆，降至去年同期210筆，年減高達71.7%，但每坪均價仍由34.64萬元上升至36.98萬元、年漲6.8%。

▲大南科地區預售房市概況。資料來源：內政部實價登錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

善化區近年從傳統城鎮快速轉型為具國際競爭力的科技聚落，科技紅利帶動人口與產業聚集效應，也因都市樣貌轉變速度快，甚至吸引成功大學以及哈佛、MIT等國際頂尖學術單位進行實地觀察與研究，成為「都市轉型」的指標案例，不但區域新推案大增，連房價也快速飆漲。

不過第七波信用管制下，寶家系列的佳鋐建設「佳鋐科匯」在善化，去年打出單價36萬元起，震撼當地房市，堪稱市場破壞者，根據實登揭露，該案已成交25筆，均價34.6萬元，總戶數144戶。

不具名代銷透露，寶佳體系祭出破壞價，善化並未出現血流成河的大場面，本來以為3字頭價會快速完銷，沒想到不少自住客仍持續觀望中。

根據實登，去年善化最高單價為45.65 萬元，包括「興華苑」、「城之芯」、「南科席揚B區」等案，最高成交價均站上45萬元，麗欣建設專案歐胤孟分析，在剛性需求主導下，現階段能順利去化的產品，關鍵仍在於建築品質、規劃與生活圈成熟度，而非單純價格競爭。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！