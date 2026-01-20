ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

南科營收衝2.26兆創新高　周邊預售買氣「腰斬再腰斬」

▲▼台積電,楠梓,南科 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南科去年1~10月營業額突破2.26兆元，寫下歷史新高紀錄，周邊預售市場買氣卻明顯轉冷，比前年同期成交量出現「腰斬再腰斬」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南科去年1~10月營業額突破2.26兆元，寫下歷史新高紀錄，台積電又要加碼擴廠，不過碰上央行房市管制發酵，科學園區房市買氣全面降溫，根據實登統計，南科去年1~11月預售市場明顯轉冷，比前年同期成交量出現「腰斬再腰斬」。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？　專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

[廣告]請繼續往下閱讀...

南科範圍涵蓋善化、新市、安定3行政區，台積電除現有晶圓6廠、14廠及生產3、5奈米的18廠外，已在去年12月正式提出於南科特定區A區新建半導體廠的環評公告，計畫基地面積達14.6公頃，為大南科房市持續注入動能。

根據實登統計，大南科去年1~11月交易量與前年同期相比，大減逾7成，其中交易量衰退最大的新市，由402筆大減至77筆，年減80.8%，均價由36.84萬元上揚至39.63萬元、年漲7.6%，也是房價漲幅最高的區域。

善化因生活機能最佳，原本是科技人購屋首選，交易量也從2023年1~11月高點的的741筆，降至去年同期210筆，年減高達71.7%，但每坪均價仍由34.64萬元上升至36.98萬元、年漲6.8%。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大南科地區預售房市概況。資料來源：內政部實價登錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

善化區近年從傳統城鎮快速轉型為具國際競爭力的科技聚落，科技紅利帶動人口與產業聚集效應，也因都市樣貌轉變速度快，甚至吸引成功大學以及哈佛、MIT等國際頂尖學術單位進行實地觀察與研究，成為「都市轉型」的指標案例，不但區域新推案大增，連房價也快速飆漲。

不過第七波信用管制下，寶家系列的佳鋐建設「佳鋐科匯」在善化，去年打出單價36萬元起，震撼當地房市，堪稱市場破壞者，根據實登揭露，該案已成交25筆，均價34.6萬元，總戶數144戶。

不具名代銷透露，寶佳體系祭出破壞價，善化並未出現血流成河的大場面，本來以為3字頭價會快速完銷，沒想到不少自住客仍持續觀望中。

根據實登，去年善化最高單價為45.65 萬元，包括「興華苑」、「城之芯」、「南科席揚B區」等案，最高成交價均站上45萬元，麗欣建設專案歐胤孟分析，在剛性需求主導下，現階段能順利去化的產品，關鍵仍在於建築品質、規劃與生活圈成熟度，而非單純價格競爭。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？　專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

關鍵字：南科台積電房市善化新市安定台積宅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

出不了土、開不了工　建商試算：房價恐1坪漲3萬

土方清運新制上路至今20天，全台遭遇土方之亂，台中市狀況嚴重，市府建議中央成立跨區域整合平台，卻遭國土署官員反擊，雙方互踢皮球下，建商粗算，房價未來1坪將漲3萬元以上。

3小時前

新青安「水龍頭」打開！　12月受理4360件刷8個月新高

房貸水龍頭再度打開！財政部今（20）日公告2025年12月新青安受理與撥貸統計，單月受理件數達4360戶，創2025年4月以來、8個月新高；撥貸件數更達4443戶，為2025年3月以來、9個月新高，且撥貸戶數已連續4個月高於受理戶數，單月多出83戶。

4小時前

曾捐50萬助政府買戰機　威京小沈憶：足買新北市36坪房

羈押時被問「有沒有外國護照」，加上近期軍購新聞，讓威京集團主席沈慶京在臉書上感性發文。他回憶曾在創業初期捐出50萬元（當時足以購買新北市36坪房）。同時強調至今僅只有一本中華民國護照，「生於這片土地，根就在這裡。」

4小時前

南科營收衝2.26兆創新高　周邊預售買氣「腰斬再腰斬」

南科去年1~10月營業額突破2.26兆元，寫下歷史新高紀錄，台積電又要加碼擴廠，不過碰上央行房市管制發酵，科學園區房市買氣全面降溫，根據實登統計，南科去年1~11月預售市場明顯轉冷，比前年同期成交量出現「腰斬再腰斬」。

6小時前

「買貴叫回重簽」預售案拚了！　再現買房送車促銷案

現在房價貴森森，買房都要精打細算，又遇到預售屋10年來買氣最低落之時，在到處都喊著讓利的同時，后里新案「誠居后花園」近期掛出看板，買房直接送休旅車，實際走訪現場，確實不是抽獎，而是31戶人人有獎。

7小時前

【廣編】長虹建設跨城移植保留80歲樟樹　長虹基金會接力守護城市綠意

長虹建設近日於台北市南港「長虹虹創科技大樓」建案基地，完成一項跨城移植工程，將一株來自台中后里、原本即將被移除的80歲樟樹移植至基地，完整保留，展現長虹建設在開發過程中兼顧永續的ESG實踐。

8小時前

高雄老字號甜湯店歇業倒數　驚見22人共有店面遭法拍

1982年開店的「綠豆王甜湯商店」，在地經營超過40年，是高雄老字號甜湯，陪伴許多高雄人從小吃到大，近年老店新裝，開了頗具文青感的二代店，兼具懷舊與現代感。近期二代店由於「變價分割共有物」進入法拍，屋主共有22人，一拍2月5日開標，底價5461萬元。

10小時前

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

曹西平去年底離世，遺產「一毛錢不留給姓曹」，希望全留給乾兒子吳姓男子Jeremy。經查曹西平生前居住的三重48坪房，他在2012年以1720萬元買下，並在2年前就透過「關係人交易」賣給一位吳男，研判就是Jeremy，交易金額僅1800萬元，低於行情，專家認為這就是「贈與式交易」，顯示曹的貼心。

11小時前

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

一張位於台中梧棲、外牆高掛「出租」布條的牛排館照片在社群平台上引發熱烈討論。發文者感嘆，該店2024年5月開幕時曾人聲鼎沸，不到2年就熄燈關門，經查該地點曾是競選總部，目前對外招租約8.5萬元。

11小時前

桃園首件公辦都更建案　「正光路警察宿舍」樣品屋開箱

桃園市政府首件公辦都更建案、座落於桃園區的「正光路警察宿舍」，19日舉行上梁典禮暨樣品屋開箱。市長張善政表示，該都更建案於 112年6月開工，預計於116年6月完工，緊鄰基地南側正光花園新城海砂屋公辦都更也已招商成功，未來兩塊基地總共1.6公頃面積，為桃園舊司法園區的指標街廓更新再生。

22小時前

【朋友暫時登出】看到韓國帥哥後　她大腦直接重開機XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重..

開幕不到2年！海線百坪牛排館突..

台北大地主過世44年　1.4億..

新北啟動頂溪捷運站策略性更新　..

出不了土、開不了工　建商試算：..

他精算買房30年後資產2千萬「..

美年薪450萬經理定居巴林　住..

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點..

管委會增收入出奇招　建商開咖啡..

台北租金太貴！他在淡水租房「每..

ETtoday房產雲

最新新聞more

出不了土、開不了工　建商試算：..

新青安「水龍頭」打開！　12月..

曾捐50萬助政府買戰機　威京小..

南科營收衝2.26兆創新高　周..

「買貴叫回重簽」預售案拚了！　..

長虹建設跨城移植保留80歲樟樹..

高雄老字號甜湯店歇業倒數　驚見..

獨／曹西平遺產超前部署！　三重..

開幕不到2年！海線百坪牛排館突..

「正光路警察宿舍」樣品屋開箱

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366