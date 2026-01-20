ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

出不了土、開不了工　建商試算：房價恐1坪漲3萬

▲▼ 土方之亂,挖土機,工地,地基,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲土方清運新制上路至今20天，全台遭遇土方之亂。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

土方清運新制上路至今20天，全台遭遇土方之亂，台中市狀況嚴重，市府建議中央成立跨區域整合平台，卻遭國土署官員反擊，雙方互踢皮球下，建商粗算，房價未來1坪將漲3萬元以上。

台中市都發局長李正偉說：「中部地區營建剩餘土石方出土量占全國21.8%，台中則占全國6分之1，但行政院去年8月核定的全國土石方最終去化處理量能，中部僅規畫台中港約200萬立方公尺，後還調降到143萬立方公尺，遠不及台北港3000萬立方公尺、高雄港3615萬立方公尺。」

他強調，土石方是可回收再利用的資源，應該循環經濟化再利用，「市府一向支持強化土石方流向管理，以免非法傾倒，但中央制度配套措施如GPS裝機、電子聯單等尚不完備，且最終去化量能不足，已對施工安全與營建產業造成衝擊，並非地方不配合執行。」

▲▼ 土方之亂,挖土機,工地,地基,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新制上路至今不管中央開了多少次記者會，「無法出土、無法開工」的情況依然未解。（圖／記者陳筱惠攝）

而中央13日提出在台中港設置5公頃暫置區，但收容量只有20萬立方公尺，還需要10個月前置作業，即便設置完成，僅能供台中市1個月的暫存需求，暫置場還涉及市府與港務公司土地承租契約、設備設置、土石方檢驗標準等多議題，短期難以發揮效果。

換句話說，新制上路至今不管中央開了多少次記者會，「無法出土、無法開工」的情況依然未解，求證各大營建業者，有在施工階段的業者說，「目前無法出土是事實，一直暫置在基地也不是一個辦法。」

建設業大佬試算：「以台中市來說，一塊常見1500坪低容積的住一基地，可建坪約3000建坪，挖到地下4樓，約20米深，開挖率算7成就好。」5000 (面積）X14（深度）=7萬平方公尺，再算上1.3倍的鬆方係數，等於9.1萬立方的表土，以目前清運費用1立方米以3500元計算，光是土方這塊，成本就直接增加3.2億元。

在其他成本不變動下，若可建坪約3000坪，供給100戶，分攤3億元的成本，一戶依照建物面積至少得分攤200~300萬元，才會有一坪增加3~5萬元的說法。

關鍵字：土方清運房價上漲台中建設施工延誤中央地方

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

