「買貴叫回重簽」預售案拚了！　再現買房送車促銷案

▲后里新案「誠居后花園」近期掛出看板，買房直接送休旅車，實際走訪現場，確實不是抽獎，而是31戶人人有獎。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

現在房價貴森森，買房都要精打細算，又遇到預售屋10年來買氣最低落之時，在到處都喊著讓利的同時，后里新案「誠居后花園」近期掛出看板，買房直接送休旅車，實際走訪現場，確實不是抽獎，而是31戶人人有獎。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

[廣告]請繼續往下閱讀...

后里新案「誠居后花園」近期掛出看板，打出「全區最低價、838萬起買3房」，更狂的是「戶戶送車」，消息一出立刻吸引首購族目光。實際詢問該建商，正昇營建投資機構總經理林俊良直言：「現在市場冷，還是要拿點誠意。」

林俊良透露，這是他們第一次進軍后里推案，為跟在地鄉親「搏感情」，決定讓利讓到底，總價838萬起就能入手31坪3房，不用抽，每戶直接送市價約69.9萬元的MG休旅車。

▲業者認為折價、送禮等噱頭，都是變相讓利在房價上，現在確實是自住客出手的好時機點。（圖／記者陳筱惠攝）

838萬元扣掉近70萬元，等於700多萬元就能買到3房雙衛浴，換算單價甚至不到3字頭。代銷業者、銷售經理臧祥富說：「后里房市有中科后里園區加持，過去3年大樓成交量暴增6倍，是標準的易漲難跌區。」

無獨有偶，近期上市建商富華創新（3056）北屯新案「澐光」也調整預售單價，祭出超級讓利價3字頭，相較去年區域最高行情「單坪現砍20萬元」。

富華創新董事長吳錫坤私下透露：「去年第四季開案的『澐光』最高成交價4字頭，這些已購客戶也在此次讓利朝中，拉回公司全部重新簽約。」不過針對該建案讓利策略，不少同業、名嘴質疑真實性，吳錫坤也直言：「真的是讓利回饋，除讓年輕人買得起，公司經營一向採不囤屋策略，一切隨市場走勢。」

不過，后里在地業者提到：「羊毛出在羊身上，折價、送禮等噱頭，都是變相讓利在房價上，現在確實是自住客出手的好時機點，建商端願意讓利，且下殺到20年來少見的幅度，后里地區因有后科有日月光、美光等大廠加持，區域投資型雙套房產品依然相對暢旺。」





▲台中房市讓利大戰開打。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！