獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

記者項瀚／台北報導

曹西平去年底離世，遺產「一毛錢不留給姓曹」，希望全留給乾兒子吳姓男子Jeremy。經查曹西平生前居住的三重48坪房，他在2012年以1720萬元買下，並在2年前就透過「關係人交易」賣給一位吳男，研判就是Jeremy，交易金額僅1800萬元，低於行情許多，專家認為這就是「贈與式交易」，顯示曹的貼心。

▲曹西平去年底離世，遺產「一毛錢不留給姓曹」，希望全留給乾兒子吳姓男子Jeremy。（圖／記者陳以昇攝）

曹西平在去年底離世，享年66歲。曹西平未婚無子，又已和兄弟鬧翻、不相往來，真正最親的人就是同住多年、無血緣關係的乾兒子吳姓男子Jeremy。

關於遺產分配，曹西平生前多次表態「一毛錢不留給姓曹」，計畫將名下財產與所有積蓄都留給Jeremy。曹西平多次在節目上分享與Jeremy的好感情，甚至出錢出力幫開2家穿耳店。

據可靠消息指出，曹西平生前就住在三重某社區大樓，屋齡約15年。經查實登與異動索引，該戶房屋44.6坪外加1車位，權狀48.4坪，曹西平在2012年以1720萬元購入，拆算單價36.1萬元。

然而，曹西平的遺產分配「早有準備」，在2023年11月就以1800萬元以「關係人交易」模式賣給一位吳姓自然人，金額幾乎是平轉，而這位吳男也登記在該處，研判身份就是曹的乾兒子Jeremy，而吳男也有貸款。

▲曹西平生前居住的三重社區，坐落河景第一排。（圖／翻攝自Google Maps）

住商不動產三重國小捷運加盟店協理葉治傑表示：「該社區雖然屬於三重比較偏的地段，且社區規模不大，但坐落河岸第一排，該戶樓層夠高、具有不錯的景觀條件，以2023年11月的時間點來說，成交單價可達45~50萬元，但曹僅以37.6萬元出售，總價低於行情約450萬元。」

高源不動產估價師事務所陳碧源分析：「買賣交易比起直接贈與，在稅賦上比較划算，是常見的做法，另外曹西平購入的時間點在2016年1月1日以前，屬於舊制，不需繳納房地合一稅，而是走財產交易所得，這筆交易沒有需刻意把價格作低的必要，這應就是曹想照料吳男。」

那為何不賣得更便宜？陳碧源分析：「讓吳男以買賣取得，可獲得更好的貸款條件，若成交金額太低，可能影響債務或授信金額，此外未來吳男在賣房的時候，需繳納房地合一稅，這時若成本太低就會被課徵較重的稅，這筆『贈與式』交易顯示出曹西平的貼心。」

▲曹西平出售三重房子事件整理，推測吳男即為Jeremy。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

