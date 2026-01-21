內湖20年摩斯歇業帶出「海砂悲歌」　住戶：梁柱已剝落

記者項瀚／台北報導

記者項瀚／台北報導

在內湖開業許久的「摩斯漢堡康寧店」歇業，引發熱議。原來該店位處的「松柏園」海砂社區整片將都更重建，基地面積廣達1524坪，將興建3棟22層住宅，預計最快2~3年後拆屋重建。住戶表示，社區屋況非常糟糕，期盼早日都更。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在內湖開業許久的「摩斯漢堡康寧店」歇業，引發熱議，而這一整片海砂社區將都更重建。（圖／記者項瀚攝）

內湖成功路五段的「摩斯漢堡康寧店」開業許久，在地人回憶應至少開了20年以上，然而該店在近期熄燈，在臉書社團上引發熱議，不少網友提到：「終於要都更了！」

經查，這一整片半月型的7層華廈為「松柏園」，為海砂社區，由義泰建設擔任實施者進行都更，全案基地面積廣達1524坪，合法建物所有權人多達189位。

義泰建設總經理劉憶勳表示：「忠泰、義泰負責人都是李忠義董事長，為雙品牌公司，而該都更案由義泰執行，主要是考量到義泰過去內湖地區推出過3場『境』字輩建案，迴響不錯，因此使用該品牌再推案。」

劉憶勳表示：「義泰約在4~5年前進場整合該案，目前已在公展階段，預計最快2~3年後拆屋、開始重建，具題推案時間尚未確認，將興建3棟地下5層、地上22層建物，規劃380戶住家及20戶店面，住宅產品部分以30~50坪為主。」

「松柏園」史總幹事表示：「據我所知，我們社區都更談了20多年，屋況非常糟，尤其是地下室，嚴重積水、樑柱出現剝落現象，因此希望趕快都更。」





▲該區位於成功路五段、金湖路早期的圓環，屬於純住宅區，環境頗為清幽，並緊鄰葫洲捷運站。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋內湖加盟店東歐政良表示：「該區位於成功路五段、金湖路早期的圓環，屬於純住宅區，環境頗為清幽，並緊鄰葫洲捷運站，區域中古大樓成交單價落在75~80萬元，而本次討論個案基地面積大、位置也不錯，估新推案單價可達110~120萬元。」

都更專家、欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「通常7層華廈中，每一位屋主的土地持分較低，加上社區規模龐大、所有權人多，都更整合相對困難；但若是海砂社區那就不一樣了，除了容積獎勵值更高，地主們也會基於安全性考量，增加投入都更的意願。」

都更專家、寶和建設副總理陳威丞表示：「內湖為海砂舊建物較多的區域，因此也成就出不少海砂都更案，近期最具代表性的個案就是『明園大廈』，其位於內湖路一段，現已變身為指標新案『碧湖雲景』，地上30層正施工中，基地達近千坪規模，最高成交單價破150萬元。」

▲內湖「松柏園」都更案分析整理。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？ 專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！