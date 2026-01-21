10年增10%　百萬年薪房貸族占比破4成寫新高

▲在房價持續走高、銀行審核趨嚴的雙重壓力下，高收入族群已成為房貸市場的主力。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者項瀚／台北報導

在房價持續走高、銀行審核趨嚴的雙重壓力下，高收入族群已成為房貸市場的主力。年薪超過100萬元的申貸件數占比達41.2%，創下新高，相較10年前大幅增加10.2％。

據財團法人金融聯合徵信中心統計，2025年前3季全台年收入超過100萬元的房貸申請件數達4萬6641件，占整體申貸總量11萬3142件的41.2%，不僅刷新歷史新高，也較2016年同期的31%大幅增加10.2％，市場買盤結構正明顯向高收入族群傾斜。

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「百萬年薪高收入房貸族占比持續攀升，主要可歸因於2大關鍵因素。首先，台灣房價已處於歷史高位，購屋總價動輒千萬元以上，若購屋族缺乏一定收入基礎，確實很難負擔得起。」

第二，莊思敏表示：「在限貸令與信用管制持續發酵下，銀行為控管風險，普遍優先核貸給信用紀錄良好、收入穩定的優質客戶，同時對收支比的審核標準也變得更加嚴格，也在無形中拉高了購屋族的進場門檻。」

▲近10年年收入100萬以上房貸族申貸概況。（AI協作／資料提供：中信房屋提供，記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「據政府公佈的數據顯示，全國工業及服務業受僱員工的總薪資平均數為6萬1462元，換算年薪約73.7萬元，距離百萬仍具一定差距。」

曾敬德分析：「近年隨科技業蓬勃發展，股市成長力道兇猛，讓國人財富差距擴大，尤其近年出現許多百萬以上年薪的科技業人士，這也是百萬元所得購屋申貸比例提升的原因之一。」

對於小資族而言，莊思敏表示：「雖然政府推出了新青安政策來協助首購族減輕購屋負擔，但在房價高漲、銀行核貸保守的環境下，房貸支出仍是一筆相當沉重的負擔。」

莊思敏認為：「未來如何平衡產業發展，提升非科技業的民眾收入與實質購買力，讓薪資成長速度能夠與房價水準接軌，才是政府在推動居住正義時，必須去正視的重要課題。」

