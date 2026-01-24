「亞灣公宅」10月招租634戶　周邊豪宅租金4折起入住

▲高雄「前鎮亞灣智慧公宅(第一期)」位亞洲新灣區，堪稱「蛋黃中的蛋黃區」，一期公宅日前上梁。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄「前鎮亞灣智慧公宅(第一期)」位亞洲新灣區，堪稱「蛋黃中的蛋黃區」，一期公宅預計10月底啟動招租，總戶數達634戶。信義房屋專家表示，該區為南高核心，周邊以大坪數豪宅、景觀宅為主，租金水位明顯高於一般商圈，門檻也要5萬元起跳。
為落實居住正義，高雄市府近年積極推動社會住宅政策，「前鎮亞灣智慧公宅」一期基地位於前鎮區復興三路、啟聖街口，屬於亞灣精華地段，堪稱「蛋黃中的蛋黃區」。
高雄市都發局指出，亞灣公宅鄰近捷運、輕軌，並串聯百貨商場與商辦大樓，緊扣亞灣2.0智慧科技創新園區及5G AIoT產業聚落，主打「下班、下車就到家」的便利生活圈，整體工程預計10月底前取得使用執照，並同步啟動招租作業。
▲亞灣屬於高雄產業核心，該區住宅以大坪數豪宅、景觀宅為主。（圖／記者張雅雲攝）
高雄市都發局長吳文彥表示，該案為4棟地上14層、地下2層大樓，總戶數達634戶，1房有475戶、2房147戶、3房12戶，目前月租金尚未確定，預計招租時同步公布，預計為周邊租金行情的4~9折。
信義房屋亞洲新灣店業務張建明表示，亞灣屬於高雄產業核心，該區住宅以大坪數豪宅、景觀宅為主，租賃市場結構明顯偏高端，多為百坪上下、3~4房搭配平面車位，月租金動輒6~8萬元，部分50坪住家，月租金也要5萬元起跳，對一般受薪族與青年族群來說，實際居住門檻高。
小坪數物件則要到三多商圈才有供給，1房約1.5萬~1.8萬元，2房約2萬元上下，張建明說：「智慧公宅完工，有助於拉低區域整體租金門檻，讓年輕族群、新鮮人、小家庭真正有機會進入亞灣生活圈。」
