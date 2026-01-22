ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲農地深坑內仍見挖土機。（圖／記者楊熾興攝）

▲高雄早在去年9月，就因美濃大峽谷效應，造成土方無處去化的「土方之亂」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

土方清運新制上路僅22天，但高雄早在去年9月因美濃大峽谷效應，土方無處去化，「土方之亂」延燒4個月。高市表示，已完成相關配套，將依土石方性質調整清運處理流程，導入「營建工地（A）直送最終去化地（C）」的直送機制，進南星管理費每方380元。

土方之亂鬧得沸沸揚揚，之前工地挖出的土方必須從工地A點，先運至暫置的土石方資源堆置場B點，再送往最終處理場C點，費用飆漲甚至引發全面停工。高市府透露已有相關配套措施，將清運處理過程調整為可以從「營建工地（A）直送最終去化地（C）的直送機制。」

不過原定22日在高雄港「南星計畫區」收受土石方管制站，召開的「營建剩餘土石方去化精進措施說明記者會」，但卻臨時取消，引來一線業者擔心實務細節何時能全面到位？

外界最關心的「收費」也有明確進展。高雄市政府指出，1月20日市政會議已通過《高雄市港區整地收受土石方收費標準》，未來土方進入南星計畫區去化，每立方公尺費用為380元，22日發布實施。

不具名建商透露，過去A轉B再轉C，因B空間有限，容易出現「就地起價」的空間，甚至因基地開挖太深成本暴漲，「乾脆不挖那麼深，甚至減少停車位規劃。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄市港區整地收受土石方收費標準。（圖／建商提供）

大高雄不動產建築開發商業同業公會秘書長傅昭睿表示，A可以直送C，等於讓市場機制重新回到供需與實際成本決定，南星計畫區管理費每方380元的標準，雖然還要加上從A到C的運費等成本，至少讓市場「有一個可以參考的價格」，相較先前每方動輒上千元、漫天喊價的狀況，價格已明顯降溫。

聯上實業董事長蘇永義表示，新制上路後，仍須配合GPS電子聯單、車班預約、去化管制等配套，相關成本最終仍會層層加回。「只是差別在於，現在A到C成本是在可控範圍內，一旦需要到B，清運成本會再漲4~5倍。」

蘇永義直言，之前在重劃區的多個工地，一開挖就發現有廢棄土回填層，「成本嚇死人。」預估新制上路後，未來購地將衍生責任歸屬、與地主間的訴訟問題。蘇永義說：「不過目前最大的難題仍在『誰來判定土方性質、誰來簽認負責』，以及A直送C的抽驗尺度、稽查標準與操作SOP仍需更清楚的指引。」

「土方之亂」大進展！　高市拍板A→C管理費每方380元

【淚崩了】外傭獨自來台打拚...超暖雇主準備紅包為她慶生

