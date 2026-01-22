台灣買房是信仰？他憂「遇地震房倒塌」風險超高...網兩派論戰

▲原PO認為台灣地震多，若房子倒了，身家便一夕化為烏有。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者王麗琴／綜合報導

台灣地震頻繁已是居住現實！就有一名網友發文，指地震頻繁的台灣，買房是否已經不是信仰了呢？因為如果房子被震倒，保險也只賠一點，有貸款的話保險金也會優先賠給銀行，認為買房風險大。貼文一出網友分為兩派，一派認同原PO的觀點，另一派則認為買房是高報酬，風險自然高，且老年後不好租屋，還是需要買房。

該名男網友在Dcard以「地震頻繁的台灣到底是不是一定要買房？」為題發文，表示身邊的人對於買房有2派意見，有人認為台灣房價早就脫離基本面，且少子化會導致房價崩盤，現在買房就是接最後一棒，倒不如投資ETF、股市比較實在；另一類人覺得台灣買房就是信仰，地小人多，政府不可能讓房價崩，且有房才有安全感，「沒買房等於被通膨慢慢吃掉」。

原PO表示，他實際想一想又覺得怪怪的，覺得在台灣買房風險很高，因為台灣地震多，如果房子被火燒掉或是地震倒塌，保險也只是賠幾分之幾，不一定會全額賠，如果有房貸的話，保險金也是優先賠給銀行，屋主實質拿到的錢並不多。

原PO直言，現在社會風氣不買房會被說「躺平」，買了又會被房貸綁30年，而台灣地震又頻繁，讓他好奇現在到底是不是一定要買房，還是其實不買房，風險反而比較小，對此詢問網友們的意見。

貼文一出，有網友們認同原PO的看法，認為不用急著買房，「我覺得先緩一緩買房，地震都偶然發生，秒數不長，但次數慢慢累多，北部房的土地相信是有影響，下手要買就要買在安全地上的房」、「房價要跌了，如果現在跟家人住的不用特別急著買房，再撐個幾年沒人買房，自然就會降價了」、「地震房子倒塌、或是發生火災，理賠到手不知等多久，而且也肯定不可能買下等值房屋，發生這一切的同時你還是得繳房貸給銀行」。

但也有人認為高報酬自然高風險，且老年租屋難，因此買房還是有必要，「房在沒有天災人禍的狀況下，能幫你開槓桿，但高報酬當然有很多風險在裡面，預售建商落跑也不在少數」、「所以你的論點因為地震房子會倒所以不用買房？你平常都睡路邊嗎？不買房也要租房子欸 為了省錢租房租破爛老屋地震倒了壓在裡面有比較好？」「買房還是需要，只是投資房地產不需要而已，租屋你是能租到死嗎」、「台灣最大的問題是老年難租屋，即使有錢選擇也相對較少」。