AI助攻房仲戰場　東森房屋千人尾牙信心喊話





▲東森房屋在競爭激烈的市場中，2025年依舊繳出亮眼成績，產生3位年度業績突破千萬的經紀人員。（圖／東森房屋提供）

記者陳筱惠／台中報導

在房市挑戰與競爭同步升溫的2025年，東森房屋席開66桌，以一場氣勢磅礡的年度盛會，為房仲市場注入強勁信心。整體參與人次突破千人，尾牙獎項總金額更突破百萬元，不論參與規模或整體投入預算，皆創下近5年新高紀錄。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧2025年房市表現，整體市場氛圍相對保守，買賣雙方普遍面臨成交周期拉長、客源競爭激烈等挑戰。東森房屋仍在逆風中交出亮眼成績，產生3位年度業績突破千萬的經紀人員。

尤其在持續深化AI技術整合，協助加盟主「找房源、找客源、找機會」，讓市場資訊更透明、媒合效率更精準。

▲東森房屋席開66桌，參與人次突破千人為房仲市場注入強勁信心。（圖／東森房屋提供）

東森房屋總經理林境寬指出：「AI的角色並非取代專業，而是輔助經紀人做出更快、更準確的判斷。透過系統化分析實價登錄、區域供需與買方輪廓，讓配案不再只憑經驗，而是建立在可被驗證的數據基礎上，幫助夥伴在競爭激烈的市場中，依然能穩定前行。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯也表示：「東森房屋擁有『全台房仲業唯一集團經營』的獨家優勢，透過集團化資源整合，不論在品牌信任度、制度流程與跨平台支援上，為加盟主與第一線夥伴建立穩定後盾，也讓每一份努力都能被看見、被肯定。」

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市