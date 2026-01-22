斥資20億！義美「高屏大樓」動土　打造AI冷鏈中心



▲義美「高屏低溫物流．農產品加工大樓」動土。（圖／翻攝自高雄市政府全球資訊網）



記者陳香菱／綜合報導

高雄市招商再添亮點！國內食品業龍頭義美食品公司16日於仁武區舉行「高屏低溫物流．農產品加工新建大樓」動土典禮。義美斥資20億元，規劃建設地上6層、總樓地板面積約5,380坪的智慧化冷鏈物流與加工基地，預計於2028年完工。

高雄招商冠軍 義美加碼投資助力產業轉型

副市長李懷仁指出，高雄市正處於產業轉型的關鍵時期，2024年全市營利事業銷售額突破6兆元，創下歷史新高，展現驚人的消費動能與商業活力。

李懷仁也提到，高雄連續兩年蟬聯財政部「全國招商冠軍」，吸引半導體、AIoT 等高科技產業落地投資，義美食品此次加碼投資，更是對高雄產業發展的肯定。

智慧冷鏈技術 四足機器人首度亮相

義美食品此次新建的「高屏低溫物流．農產品加工新建大樓」導入 AI 人工智慧運算、智能雲端監控系統及物聯網溫控技術，確保食品在倉儲與運輸過程中全程冷鏈、零死角監控。更首度部署四足機器人於低溫倉儲環境進行巡檢與盤點，提升作業安全與效率，展現智慧廠房的創新實力。



▲預計於2028年完工。（圖／翻攝自高雄市政府全球資訊網）



永續綠能佈局 縮短食材冷鏈距離

義美食品以契作合作方式結合高屏地區在地農業，縮短食材從產地到加工的距離，確保食材鮮度與營養，同時減少運輸碳排放。廠區規劃佈設近千坪太陽能光電板，充分利用南台灣日照資源，為冷鏈倉儲提供綠能電力支持，落實減碳目標，展現食品業永續經營的前瞻作法。

義美食品總經理高志明表示，隨著食品市場需求成長及AI數位轉型浪潮，義美冷鏈倉儲及運能持續滿載，此次在高雄打造智慧冷鏈物流中心，首度導入四足機器人進行巡檢與盤點，結合AI運算與智能監控系統，提升配運品質與效率。「高屏低溫物流．農產品加工中心」的地理位置優勢，將成為義美深耕南台灣的重要里程碑，助力地方經濟，創造就業機會。