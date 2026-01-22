在股市賺到錢！他想湊頭款「捏一下上車」　一看明年又超毛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友最近表示，自己是股市奈米戶兼首購族，最近ETF小有獲利，本來考慮獲利了結補頭期款進場買房，但看到近期不少分析與影片提到，因央行信用管制、銀行水位緊縮，2026年房市恐進入所謂的「窒息量盤整期」，讓他越想越猶豫。

這名網友在PTT的home-sale板請益「股市這麼熱，明年房市真的會變窒息量？」引用一段YouTube影片的觀點，內容提到即便科技業表現亮眼、股市資金充沛，但在限貸與信用管制下，資金未必能順利流入房市，形成類似「防火牆」的效果。

他也提到，分析中認為蛋黃區抗跌，但蛋白、蛋殼區可能面臨5%至10%的修正壓力，偏偏他的預算正好只能鎖定這些區域，讓他更加遲疑，不知道該不該捏下去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也補充，影片提到因為頭期款門檻拉高，剛需族可能轉向租屋，導致買房後流動性變差，讓他開始思考是不是「租房反而比較划算」。他困惑地問，這樣的說法究竟是危言聳聽，還是真的該再等等，畢竟現實中朋友仍然積極看屋，但代銷的價格與態度卻絲毫不鬆動。

貼文一出，引來大量討論，有網友直言，「其實就是有需求就買，不用想那麼多，這板上永遠有人唱衰買房。」也有人笑說，「你朋友還在看房，房價當然踩很硬啊，等大家都不看再說。」也有不同聲音指出，「今年股市很熱沒錯，但房市照樣窒息」、「預算只能買蛋白蛋殼，本來就要承擔波動。」

也有人勸原PO放寬心態，「成年人最後就是自己下判斷，別買完又後悔怪別人」、「買房買的是安心感啦！不然租屋比較划算，當租屋股神也不錯啊！上面已經給明牌要丟哪隻了，隨便賺都比房地產快。」整體看來，房市前景依舊分歧，是否進場仍考驗首購族的心理素質與風險承受度。