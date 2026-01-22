糞坑都不給還要擦屁股！　「大便之亂」引不動產聯盟火力全開

▲台中市政府、內政部國土管理署近因土石方去化引發「大便之亂」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

國內房市進入結構調整關鍵期之際，「2026中華民國不動產聯盟高峰論壇」於台中登場，匯聚產、官、學界及全國不動產公會代表，會中針對土方之亂，大台中不動產建築公會理事長蕭成忠憤憤表示：「簡單講就是糞坑都不給我們，管不好最後又要我們去擦屁股。」

針對台中市政府、內政部國土管理署近日就營建剩餘土石方去化引發的「大便之亂」糾紛，國土管理署重申，中央與地方政府已凝聚共識，將透過「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」及「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」三大配套策略，共同強化營建剩餘土石方管理。

不過大台中不動產建築公會理事長蕭成忠說：「說一句難聽的，我們的大便我們本來管得好好的，是他（中央）說要來管我們的大便，結果連糞坑都不給我們，管不好最後又要我們去擦屁股。」

▲「2026中華民國不動產聯盟高峰論壇」於台中登場，匯聚產、官、學界及全國不動產公會代表。（圖／記者陳筱惠攝）

面對營建廢棄物處理費暴漲、土石方去化困難與信用管制誤傷剛需，已成產業三大壓力，呼籲政府建立土方處理機制並調整限貸政策，台中市不動產聯盟協會理事長蘇興民指出：「台中近年在交通建設、產業聚落與重大公共工程推動下，已成為中臺灣關鍵發展城市，不動產產業不僅是市場參與者，更是城市樣貌與居住品質的塑造者，應回歸專業與理性。」

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示：「不動產不僅關乎居住需求，更是城市發展與經濟穩定的重要基礎，從數據來看2025年移轉棟數衰退到26萬棟而已，中古屋衰退3成、預售屋衰退8成，2026年預計預售屋減少2成推案，加上大量交屋，將呈現『量增價穩』格局。」

台中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒認為，產業已由追求「量」轉向重視「質」，政策穩定性與可預期性攸關投資信心，建議政府強化與產業溝通，避免過度干預市場機制；在淨零碳排、ESG與智慧建築趨勢下，也需搭配合理配套，避免單向增加成本。

▲不動產不只是資產議題，更是支撐內需經濟與國家韌性的重要防線。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市不動產聯盟協會創會理事長黃昭閔指出，不動產不只是資產議題，更是支撐內需經濟與國家韌性的重要防線。未來必須正視少子化與高齡化，住宅需求將朝向中小坪數、高齡友善與複合式社區轉型，考驗政策與產業的前瞻布局。

第一線市場方面，台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長林志雲表示，短期市場氣氛保守，台中市房仲店數雖然首度衰退，但基本面仍具支撐力。

