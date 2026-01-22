土方之亂「自己的大便自己收」　黃敬平批：中央失能地方收拾

▲桃園市議員黃敬平今天痛批元旦上路的土方新制亂象，導致全台公共工程嚴重卡關，導致桃園各局處工程延宕，圖為桃園市土方場。（圖／市府都發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對今年元旦上路的土方新制，桃園市議員黃敬平今（22）日痛批中央「完全沒準備、完全不接地氣」，導致全台公共工程嚴重卡關，連桃市府各局處工程因而延宕，校園改善、道路養護等基礎設施都受重創；桃市府建管處表示，市府已積極與中央溝通，目前中央全力加速GPS運土車輛審驗進度，試圖緩解因載運量能不足引發的運費波動。

黃敬平指出，中央國土署日前嗆地方「自己的大便自己收」引發爭議，土方新制已造成桃園多項重大公共工程卡關，根據工務局資料，自今年元旦至1月15日止，公告金額以上案件中，已有3件工程流標達3次以上，包括觀音藍埔市民活動中心、桃捷綠線延伸中壢段GEM01機電統包工程、桃園捷運棕線先期工程等，這些案件皆自去年下半年起陸續發包，卻因新制「通通卡死」。

黃敬平認為，土方新制上路後，衝擊持續擴大。桃園市從校舍、幼兒園到路燈改善工程全面受阻，中壢區自立國小活動中心出土延後，八德區大成與興豐公共化幼兒園也被迫順延。承包商為讓工程不停擺，只能在現場臨時篩分、破碎土方，還要升級車輛、申請電子聯單，程序大幅增加。更嚴重的是，小量土若被收容場拒收，只能改送廢棄物場，成本直接倍增。養工處路燈線路下地工程因找不到任何土資場願意收土，只能全面暫緩，等同道路工程全面停擺。

黃敬平質疑，還有更多未被統計的「黑數」正默默承受衝擊，包括去年他極力爭取的平鎮義興國小操場改善工程補助，因無法處理土方而導致工程流標，廠商抱怨根本不敢投標，工程補助款無奈被迫「保留」；此外，龍潭區國三高速公路橋下溜冰場改建工程，也因廢棄物清運費暴漲而寸步難行。其實土方問題核心並非「土方量大」，而是中央國土署將制度訂得脫離現實。新制要求承商必須同時取得土方「暫置場＋終極堆置場」才可動工，但全台終極場本來就嚴重不足。中央還要求分類，但環保局卻明確表示現行法規禁止在未核准地點進行分類，等同中央與地方政策互相矛盾，不能分類、不能進場、不能出土，工程自然全面卡死。

黃敬平痛批，中央竟還有臉嗆地方政府「自己的大便自己收」？那就請中央國土署「不要到處亂便溺！自己的屁股自己擦！」少數具備合法分類能力業者如今反成唯一選項，價格節節攀升並非偶然，而是制度缺口造成事實壟斷。工程成本暴漲、小型承商被排擠，地方建設被迫停滯。這不是市場機制，而是中央失能造成的混亂。

桃市府建築管理處表示，市府已積極與中央溝通，中央目前正全力加速GPS運土車輛的審驗進度，試圖緩解因載運量能不足引發的運費波動。前次會議達成初步共識，將提供一個月的裝機與審驗緩衝期，延緩至今年2月底。行政院及內政部現階段與各縣市政府緊密洽商，針對第一線執行面的困難進行滾動式調整。

建管處強調，市府認同中央統一管理全國土方、強化數位追蹤的良善立意，這與桃園多年來推行的流向管理目標一致，但在轉軌過程中，確實需要更周全地考量地方行政能量與產業受到的衝擊，市府將在全力配合政策的同時，持續協助業者平穩度過銜接期。

此外，有關內政部土方清運新制調整，因建管處所屬工程皆依照桃園市營建剩餘土石方管理自治條例規定辦理，該條例已有規定營建剩餘土石方及收容處理場所載運出場車輛，應裝置具追蹤流向功能之設備（GPS），故目前新制對市府工程尚無直接影響，但是否有收容處所短時間大量土方進入，造成無法紓解之問題，市府仍持續觀察並即時因應。