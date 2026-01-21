阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　新地主1.9億買「只清理不開發」

記者陳筱惠／台中報導

中區頗具代表性的「豐中戲院」，自1944年開始營業，2004年歇業後，閒置長達20年。日前實登揭露該戲院以總價1.91億元成交，買家經查為澄鎧建設。據了解，建商決定「暫緩開發」，僅低調進行環境清理，延後原因與房市政策息息相關。

▲中區頗具代表性的「豐中戲院」，實價登錄揭露以總價1.91億元成交。（圖／記者陳筱惠攝）

位於成功路上的老字號「豐中戲院」，前身最早是「豐中自動車株式會社」的停車場，1944年改為「台灣歌劇戲院」，1953年後才改建為放映洋片的「豐中戲院」，後轉為二輪電影院，於2004年正式關門結束營業。

「豐中戲院」閒置至今，外觀頹廢衰敗不見重整機會，過去還因避免遊民闖入還以鐵皮封住出入口，2022年時開出地價破百萬元、總價2.85億元求售。

不過經查實價登錄，「豐中戲院」揭露以總價1.91億元成交，基地353坪、換算土地單價約76萬元。買家經查為澄鎧建設，實際走訪現場，正在進行環境清理，也未見拆除執照申請。

▲台中中區頗具代表性的「豐中戲院」見證過去最繁榮的時刻，如今交易過後建商已在清理環境。（圖／翻攝自臉書《豐中戲院紀念館》）



而這棟2026年屋齡高達92年的老建築，見證了中區的興衰。台灣房屋信實復興特許加盟店協理吳建緯指出：「該案其實早在2024年8月就已成交，但因為產權相對複雜、所有權人較多，光是辦理過戶流程就耗時約1年左右，直到近期才正式完成移轉，顯見老市區土地整合的不易。」

據知情人士透露，建商原先看好中區再生商機，打算規劃小坪數的首購型產品，搶攻年輕族群市場。然而，計畫趕不上變化，隨著央行祭出嚴格的信用管制措施，加上目前銀行放款水位緊縮，建商在評估整體局勢後，目前傾向先「暫停開發」，靜待市場氛圍明朗。

▲台中中區頗具代表性的「豐中戲院」將進入歷史。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

實地走訪現場，發現成功路正門有圍欄圍起，側面則有拆除跡象，從外面可看到內部戲院座椅仍被保留，也讓不少愛好中區老建築的民眾爭相走告、前往拍照紀念，據指出，該建築物起造於民國23年（1934年），屬於高齡危險老舊建築，加上台灣地震頻繁，建商擔心老舊結構會有公共安全疑慮，因此先進行小幅度的環境整理與圍籬架設。

經查詢台中市政府資料，目前該案尚未有拆除執照或建照的核發紀錄，也證實了建商現階段確實是「先整理、不急著蓋」。

住展雜誌發言人陳炳辰分析：「中區雖然屋齡普遍老舊，但擁有無可取代的商一高容積優勢，加上市府積極推動危老與都更，讓不少開發商願意進場獵地。從樂舞台、中森到如今的豐中戲院，老戲院的改建不僅是建築的更新，更是區域資金回流的風向球，在台中大車站計畫與LaLaport商圈外溢效應下，舊城區的補漲態勢依然確立。」

