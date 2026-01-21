ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　新地主1.9億買「只清理不開發」

記者陳筱惠／台中報導

中區頗具代表性的「豐中戲院」，自1944年開始營業，2004年歇業後，閒置長達20年。日前實登揭露該戲院以總價1.91億元成交，買家經查為澄鎧建設。據了解，建商決定「暫緩開發」，僅低調進行環境清理，延後原因與房市政策息息相關。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

▲▼ 豐中戲院,現況 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中區頗具代表性的「豐中戲院」，實價登錄揭露以總價1.91億元成交。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於成功路上的老字號「豐中戲院」，前身最早是「豐中自動車株式會社」的停車場，1944年改為「台灣歌劇戲院」，1953年後才改建為放映洋片的「豐中戲院」，後轉為二輪電影院，於2004年正式關門結束營業。

「豐中戲院」閒置至今，外觀頹廢衰敗不見重整機會，過去還因避免遊民闖入還以鐵皮封住出入口，2022年時開出地價破百萬元、總價2.85億元求售。

不過經查實價登錄，「豐中戲院」揭露以總價1.91億元成交，基地353坪、換算土地單價約76萬元。買家經查為澄鎧建設，實際走訪現場，正在進行環境清理，也未見拆除執照申請。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中中區頗具代表性的「豐中戲院」見證過去最繁榮的時刻，如今交易過後建商已在清理環境。（圖／翻攝自臉書《豐中戲院紀念館》）

而這棟2026年屋齡高達92年的老建築，見證了中區的興衰。台灣房屋信實復興特許加盟店協理吳建緯指出：「該案其實早在2024年8月就已成交，但因為產權相對複雜、所有權人較多，光是辦理過戶流程就耗時約1年左右，直到近期才正式完成移轉，顯見老市區土地整合的不易。」

據知情人士透露，建商原先看好中區再生商機，打算規劃小坪數的首購型產品，搶攻年輕族群市場。然而，計畫趕不上變化，隨著央行祭出嚴格的信用管制措施，加上目前銀行放款水位緊縮，建商在評估整體局勢後，目前傾向先「暫停開發」，靜待市場氛圍明朗。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲台中中區頗具代表性的「豐中戲院」將進入歷史。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

實地走訪現場，發現成功路正門有圍欄圍起，側面則有拆除跡象，從外面可看到內部戲院座椅仍被保留，也讓不少愛好中區老建築的民眾爭相走告、前往拍照紀念，據指出，該建築物起造於民國23年（1934年），屬於高齡危險老舊建築，加上台灣地震頻繁，建商擔心老舊結構會有公共安全疑慮，因此先進行小幅度的環境整理與圍籬架設。

經查詢台中市政府資料，目前該案尚未有拆除執照或建照的核發紀錄，也證實了建商現階段確實是「先整理、不急著蓋」。

住展雜誌發言人陳炳辰分析：「中區雖然屋齡普遍老舊，但擁有無可取代的商一高容積優勢，加上市府積極推動危老與都更，讓不少開發商願意進場獵地。從樂舞台、中森到如今的豐中戲院，老戲院的改建不僅是建築的更新，更是區域資金回流的風向球，在台中大車站計畫與LaLaport商圈外溢效應下，舊城區的補漲態勢依然確立。」

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

 

關鍵字：台中豐中戲院澄鎧建設老建築房市政策中區

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

美房價、利率持平　近4成房仲認為市場漸趨平衡

最新公布的「住房市場調查」（Housing Market Survey），美國房市進入2026年後仍未明顯回溫，但多名房仲指出，市場結構正逐步轉向較為「平衡」狀態，不再明顯偏向買方或賣方。

37分鐘前

26歲買下2450萬宅！女每天工作12至18小時圓夢　存錢秘訣曝光

新加坡26歲女子克莉絲（Chris Chross）在不依賴家人的情況下，靠著自身努力成功購入一套價值近100萬新幣（約新台幣2450萬元）的公寓，引發網路熱議。她坦言，在27歲之前買房是她多年來的夢想，但這背後要付出的努力是每天工作12至18小時，幾乎全年無休。

1小時前

媽媽堅持「做木地板和室」當客房！作家9年後驚覺1事：很荒唐

有些人裝潢房子時，會希望留一間客房，讓親朋好友可以使用。知名作家黃大米就分享，8年前買房給爸媽住，媽媽對裝潢只有一個堅持，就是一定要有木頭通舖的「和室」，如果有客人來，就有地方可以睡，但這9年來家中僅有一次有客人留宿，她不禁感嘆「不要為了目前不存在的東西，準備太多。」

1小時前

中山、大安領跌！北市房價連3季下滑　預售單價逆勢站上126萬

台北市地政局公布114年第3季不動產市場動態：成屋交易量季減逾2成、住宅價格指數連3季下滑，預售屋量縮但均價回升；租金與商辦租金指數則持續走升，呈現「買氣降、租金撐」的房市結構。

2小時前

鄰近101！「台北版九龍城寨」都更啟動　490戶整合達9成

位於台北市的「信維整宅」位於精華地段，鄰近大安森林公園、台北101，過去曾被稱為「台北版九龍城寨」，由於產權複雜整合難度極高，遲遲未能都更，不過近日傳來好消息，已經有九成住戶意願整合成功，北市府已同意住都中心啟動招商作業。

2小時前

房貸一人一半！人夫「頭期款全扛」壓力大　網見1情況：不是好時機

有些夫妻在購屋時，會因分擔方式，而產生摩擦。近日有一名男網友分享，他的父親資助200萬元作為頭期款，房貸部分則與妻子一人一半負擔。不過，他對於頭期款全由他負擔，感到壓力很大。貼文曝光後，引起討論。

2小時前

年薪百萬！高雄男為買房「每月加班40hrs」　他超不解...PTT吵翻

一名網友在PTT提到，有朋友在高雄擔任「類公職」職務，年薪已達100萬元，卻仍堅持每月報滿40小時加班，只為一年多賺取20萬元作為買房基金。該網友對此感到不解，認為不必非要趁現在買房；而話題也掀起熱烈討論。

3小時前

有市區老透天可住　表弟「寧願住大樓」阿姨氣炸！全場也吵翻

一名網友表示，最近家族間因為買房問題引發爭論，讓他忍不住上PTT發文討論。他說，自己的表弟在高雄類公職單位上班，阿姨早早準備好一棟位在高雄市區、有車庫的老透天要給他住，沒想到表弟卻完全不領情，反而跑去仁武買電梯大樓，讓阿姨當場氣炸，直言「買下去就沒生活品質，怎麼結婚生子？」也讓原PO好奇，如今越來越多年輕人選擇大樓，未來的透天究竟該何去何從。

3小時前

桃竹苗大矽谷計畫助攻！竹南頭份躍升「科技雙城」　益翔詠樂家坐擁綠意與商圈紅利、躍出苗栗新未來

隨著政府積極推動「桃竹苗大矽谷計畫」，台灣科技產業版圖正迎來關鍵性的一波轉移。為了落實區域均衡發展，苗栗縣政府鎖定人口密集的竹南與頭份地區，規劃擴大竹南科學園區周邊產業用地，打造總面積逾 700 公頃的「科技雙城」新樣貌。

4小時前

「隨便賣、隨便賺」時代結束　中古屋平均銷售104.2天首破百日

房市買氣急凍，「隨便賣、隨便賺」的時代正式畫下句點。房仲統計，2025年全台平均銷售天數首度突破百日，來到104.2天，代表屋主平均得撐3個多月才有機會成交；同時，全台平均議價率也擴大至16.7%，較2024年增加3.7個百分點，市場結構明顯向買方傾斜。

4小時前

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重..

開幕不到2年！海線百坪牛排館突..

內湖20年摩斯歇業帶出「海砂悲..

管委會增收入出奇招　建商開咖啡..

台北版九龍城寨都更啟動　整合達..

出不了土、開不了工　建商試算：..

樋口飯糰舊址開新店　「未開先被..

新北啟動頂溪捷運站策略性更新　..

阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　..

竹北買不起「會考慮竹東、芎林？..

ETtoday房產雲

最新新聞more

美房價、利率持平　近4成房仲認..

女26歲買下2450萬宅　秘訣..

媽媽堅持「做木地板和室」當客房..

中山、大安領跌！北市房價連3季..

台北版九龍城寨都更啟動　整合達..

房貸一人一半！人夫「頭期款全扛..

年薪百萬！高雄男為買房「每月加..

有市區老透天可住　表弟「寧住大..

桃竹苗大矽谷計畫助攻！竹南頭份..

「隨便賣、隨便賺」時代結束　中..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366