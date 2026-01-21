中山、大安領跌！北市房價連3季下滑　預售單價逆勢站上126萬

▲北市114年第3季住宅市場量縮價緩跌，成屋降溫、租金續走升。（AI協作圖／記者胡至欣製作，經編輯審核）

記者胡至欣／綜合報導

臺北市政府地政局發布114年第3季（2025年Q3）不動產市場動態，數據顯示，台北住宅市場延續「動能降溫、價格緩跌」格局。全市住宅價格指數連續三季下滑，且12個行政區本季價格指數同步走低；相較之下，預售市場則在連跌兩季後回升，呈現「量縮、單價反彈」的分歧走勢。

住宅價格：連三季下挫 中山、大安領跌

根據地政局資料，114年第3季臺北市住宅價格指數為126.91，較前一季下跌0.91%，自114年第1季以來已連續第三季下滑。若與113年第4季高點130.71相比，累計跌幅約2.91%。

本季12個行政區住宅價格指數「全數下跌」，其中以中山區、大安區跌幅相對明顯，其餘行政區則呈現小幅修正。台北市不動產估價師公會分析，央行持續管控資金並維持選擇性信用管制，已使成屋市場追價意願轉弱，市場呈現量縮、價緩跌的調整型態。

預售市場：交易量縮逾2成 單價逆勢站上126萬

預售屋方面，114年第3季全市預售屋交易量較上季減少22.34%，交易總額也季減15.62%，顯示買方觀望氛圍仍濃。

不過價格端出現反向變化：全市預售屋平均單價為每坪126.32萬元，較上季上升4.81%。其中北投區（+9.56%）、內湖區（+8.79%）漲幅較高；南港區（-5.26%）、士林區（-3.46%）則呈回檔。反映預售屋價格易受推案個案的區位、規模與產品條件影響，短期波動與成屋市場不一定一致，因此本季呈現較明顯的分歧。

租賃市場：相對穩健 住宅、商辦租金指數續升

在買賣市場降溫下，租賃市場表現相對穩健。第3季住宅租金指數為107.26，季增1.47%、年增4.66%，反映在購屋門檻偏高、剛性居住需求仍在的情況下，租金維持緩步墊高走勢。

商辦租金也同步走升，本季商辦租金指數為118.10，維持平穩微幅成長。

市場展望：資金面未鬆動 短期延續「量縮價緩跌」

台北市不動產估價師公會指出，央行利率維持不變，且選擇性信用管制未見鬆動，資金面仍是影響交易動能的關鍵因素。整體而言，台北房市短期仍可能延續「量縮價緩跌」格局；價格雖已連三季下修，但在整體經濟基本面穩健下，修正幅度預期仍以溫和為主，市場更偏向「挑案、挑區、挑價格帶」的盤整型態。

關鍵數據速覽（114年Q3）

住宅價格指數：126.91（季減0.91%）

與113Q4高點相比：累計跌幅約2.91%

預售屋平均單價：126.32萬元／坪（季增4.81%）

預售屋交易量：季減22.34%

住宅租金指數：107.26（季增1.47%、年增4.66%）

商辦租金指數：118.10（平穩微升）