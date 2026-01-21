桃竹苗大矽谷計畫助攻！竹南頭份躍升「科技雙城」　益翔詠樂家坐擁綠意與商圈紅利、躍出苗栗新未來

房產中心／綜合報導

隨著政府積極推動「桃竹苗大矽谷計畫」，台灣科技產業版圖正迎來關鍵性的一波轉移。為了落實區域均衡發展，苗栗縣政府鎖定人口密集的竹南與頭份地區，規劃擴大竹南科學園區周邊產業用地，打造總面積逾 700 公頃的「科技雙城」新樣貌。

產業外溢效應顯著 交通紅利串聯科技廊帶

房產專家田大全指出，竹南科學園區年產值在竹科體系中高居第二，與新竹科學園區僅需20分鐘車程，產業生態高度互補。交通方面，除了既有的國道一號、三號與高鐵優勢外，正如火如荼進行的五楊高架延伸至頭份段工程，將進一步打通南北交通動線，讓竹南頭份成為串聯北部與中部黃金科技廊帶的關鍵樞紐。

竹南科學園區目前正聚焦於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及物聯網（IoT）等前瞻技術，預計將吸引大量高科技人才移入 。面對龐大的居住需求，竹南頭份憑藉著相對親民的房價與完善的生活機能，展現出超越竹科的高「性價比」優勢。

萬坪綠意與繁華商圈交匯 打造宜居新指標

在生活環境上，竹南頭份擁有廣達17公頃的竹南頭份運動公園，以及即將完工的竹南全民運動館，加上苗北藝文中心不定期舉辦的展演活動，滿足了科技人對於生活品質的追求。

看準這波宜居浪潮，指標建案「益翔詠樂家」選址於竹南頭份的精華地段。步行5分鐘即可抵達崁頂公園，2分鐘即達萬坪運動公園，完美實現「離塵不離城」的居住夢想。此外，車程5分鐘就可到建國商圈、尚順廣場商圈，生活機能一應俱全。

科技新貴置產首選 見證城市超車進行中

「益翔詠樂家」位在雙子城的正中心，地段上佔盡優勢，在產品規劃上更強調結構安全與居住健康，全苗栗唯一使用住友制震，包括連續壁工法的保護措施，高達6,000磅的水泥磅數，是一個可以世代傳承的家。對於購屋族而言，頭份的機能已經相對完善，公共建設一個一個的完成，房價也親切很多，非常適合置產與生活，更是看好大矽谷計畫未來發展性的價值投資。

在產業升級與交通建設雙紅利的推動下，竹南頭份正加速轉型為苗栗的科技新城，展望未來，隨著政策與資金持續挹注，這座新興科技重鎮的發展潛力無可限量，堪稱「超車進行中」！我們有理由相信，竹南頭份將在不久的將來超越過往的想像，成為引領台灣下一波科技產業與城市發展的耀眼明星，見證苗栗從跟隨者躍升為北台灣科技版圖領跑者的一刻。