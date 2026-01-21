美房價、利率持平　近4成房仲認為市場漸趨平衡

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

最新公布的「住房市場調查」（Housing Market Survey），美國房市進入2026年後仍未明顯回溫，但多名房仲指出，市場結構正逐步轉向較為「平衡」狀態，不再明顯偏向買方或賣方。



美國房貸利率持平



CNBC調查顯示，2025年第4季房貸利率幾乎沒有明顯變化。最受歡迎的30年期固定房貸利率在第3季下滑後，第4季穩定落在6.2％至6.4％之間，缺乏進一步下降動能，讓部分買方持續觀望；不過，房價持續緩步修正，市場開始出現回溫跡象。

現在時機點買房的買家不再以市場條件為主要考量

北卡羅來納州羅利市房仲魯梅奇（Ashley Rummage）表示，目前進場購屋的多半是因人生階段改變，「例如生小孩、工作調動、退休或縮小居住空間」，而非被市場條件吸引。

CNBC第4季調查中，有37.5％受訪房仲認為市場屬於「平衡」，高於第3季的30％。調查指出，就業市場裁員與經濟信心下滑，使消費者態度趨於保守，成為市場轉變的重要因素。

買方趨於保守

底特律房仲戴爾（Heather Dell）指出，讓買方卻步的主因並非利率，而是生活成本上升，「房屋保險、車險、水電費與醫療保險，才是最常被提及的顧慮」。

這項調查於2025年12月10日至17日進行，共蒐集72名房仲意見。多數房仲仍認為市場偏向買方，主因是價格走軟與待售物件增加，但買賣雙方對市場的認知落差依然明顯。



買賣雙方心態差距過大

南卡羅來納州查爾斯頓房仲弗拉戈拉（John Fragola）形容，買方認為市場像2008年，賣方卻覺得仍接近2021或2022年，心態明顯對立。

數據也顯示，價格讓步成為市場平衡的重要推力。第4季有92％房仲表示至少有一名賣方調降開價，高於前一季的89％，近半數指出多數賣方都曾降價。魯梅奇表示，不少賣方逐漸接受必須提供優惠才能成交。

賣家仍難接受降價

儘管房價仍處高檔，買方似乎逐步適應「新常態」。調查顯示，第4季因負擔能力而退出或延後購屋的比例下降，對房屋條件的妥協程度也減少。

不過，降價對部分賣方仍難以接受，第4季選擇下架物件、暫緩出售的案例增加。展望2026年，房仲整體態度偏向樂觀，67.8％預期第1季成交量將改善，77％認為全年表現將優於2025年。