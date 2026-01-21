「隨便賣、隨便賺」時代結束　中古屋平均銷售104.2天首破百日

▲2025年全台平均銷售天數首度突破百日，來到104.2天，代表屋主平均得撐3個多月才有機會成交。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣急凍，「隨便賣、隨便賺」的時代正式畫下句點。房仲統計，2025年全台平均銷售天數首度突破百日，來到104.2天，代表屋主平均得撐3個多月才有機會成交；同時，全台平均議價率也擴大至16.7%，較2024年增加3.7個百分點，市場結構明顯向買方傾斜。

住商機構統計內部成交資料，六都銷售天數變化，雙北地區增幅最為驚人。新北市2025年平均銷售天數達108.5天，較2024年大增36.5天；台北市也從66.9天拉長至98.6天，增加約31.7天。

不過在議價率方面，雙北仍呈現「鐵板一塊」，台北市2025年平均議價率僅13.4%，為六都最低，年增幅度只有1.4個百分點；新北市歷經一整年低潮，議價率也僅小幅增加2.1個百分點，來到14.2%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，自2024年下半年起，央行祭出史上最嚴信用管制，加上銀行放款水位緊縮，買方貸款難度明顯提高，2025年市場觀望氣氛濃厚，房市正式進入盤整期。過去熱區常見的「開價即成交價」榮景不再，在量縮格局下，銷售期拉長、議價空間擴大，逐漸成為全台通例。

▲六都暨全台近年銷售天數與議價率。資料來源：住商機構。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

反觀南二都，則呈現「價鬆量穩」的結構。台南市、高雄市2025年平均銷售天數分別為107.8天、97.9天，與2024年相比變動不大，甚至高雄是六都中唯一銷售天數呈現減幅的城市。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智分析，南台灣過去靠台積電效應，大幅吸引置產買盤，但在信用管制發酵後，投資客明顯退場，部分屋主因早期房價基期低，取得成本不高，讓利空間相對較大，使台南、高雄2025年議價率分別擴大至18.3%、16.7%，因此銷售天數未明顯增加。

陳揚智指出，目前市場最大的變化並非「價格大跌」，而是「去化速度明顯放慢」。他直言，現階段不少屋主仍停留在前幾年高點心態，認為只要撐得住就能等到買方回頭，但實際上買方資金成本提高、選擇變多，「價格不修正，就只能用時間換成交」。

