捷運三鶯線拼3月通車　在地房仲喊話：把握最佳議價階段

▲捷運三鶯線將在3月通車，也讓市場呈現強烈觀望氛圍。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

新北鶯歌成交量大幅萎縮。在地房仲表示，除了與大環境有關，捷運三鶯線將在3月通車，也讓市場呈現強烈觀望氛圍，估計3月後交易量將補償性回升，建議買方把握3月以前的「最佳購屋時機」。

受到2024年9月19日央行祭出的第七波選擇性信用管制，全台房市急凍，新北鶯歌也是如此，交易量大幅萎縮。統計鶯歌區實價登錄交易件數，2024年交易約1080筆、2025年腰斬到約555筆，其中2025年下半年更僅剩下約185筆。

東森房屋鶯歌加盟店東廖麟鑫表示：「鶯歌交易量大幅萎縮，除了整體房市買氣弱，一大部分也是因為捷運三鶯線預計將在3月通車，市場呈現強烈的觀望態勢，買賣雙方希望等到實際通車後再動作。」

廖麟鑫認為：「等到3月通車之後，鶯歌交易量將補償性回升，建議買方盡快出手，因為現在正是最好議價的時刻，對於部分較有意願出售的屋主，也會希望在農曆年前簽約，塵埃落定。」

房價方面，廖麟鑫觀察：「從第七波管制之後，鶯歌房價也出現下修，地點好的物件修正5%、不好的來到10%，建議買方在3月捷運通車之前，可以入手實價登錄行情往下5~10%的物件。」

▲鳳鳴重劃區已開發到約5成，機能陸續到位。（圖／東森房屋提供）

至於鶯歌的購屋熱區及房價行情，廖麟鑫介紹：「鶯歌房市可分為3大區域。」首先鳳鳴重劃區，他指出：「該區已開發到約5成，機能陸續到位，包括鳳鳴火車站通車，星巴克等大型連鎖業者也陸續進駐，目前區域新案成交單價約在45~50萬元，逐漸走上5字頭，新成屋方面單價則約40~45萬元。」

第二是鶯歌舊市區，以鶯歌火車站為核心點，商圈成熟，生活機能充沛，交通方面火車、公車都相當便利，公寓成交單價落在25~30萬元，總價700~900萬元就可買到3房；中古華廈單價則約30~35萬元，3房總價也只需1000~1200萬元左右。」

第三是尖山地區，廖麟鑫指出：「該區不屬於重劃區，但過去有大面積建地釋出，因此也蓋出許多建案，地理位置比較偏一點，但由於住宅量體不小，生活機能也不差，頗有自成一格之感。該區新建案成交單價約40~45萬元，屋齡5年社區約40萬元上下，屋齡15年物件則僅30萬元出頭就買得到。」

▲廖麟鑫介紹鶯歌的購屋3大熱區。（圖／東森房屋提供）

