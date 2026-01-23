買1200萬預售屋「以為可貸8成」　買房族上一課：最好備35%↑

▲示意圖，與本文無關。（圖／攝影中心）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房族搶新青安，實際跑一輪才知道眉角一堆。買房族分享，自己買總價1200萬的蛋白區預售屋，上週剛完成對保，原以為能貸到8成，結果因「地區因素只能75成」，自備款只好拉到300萬。對此，信義房屋專家坦言，銀行在風險控管下，對成數與金流審查會相對保守。

該名買房族表示，這次是辦新青安、貸款40年、寬限期1年，「貸款成數：75成（自備300萬）」，無保人、房貸壽險、推銷。他透露自己36歲、單身育兩子。財務狀況的話，「綜所稅80W，業外SOHO小接案每月1-3W沒報稅」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曝申請攻防戰 坦言「會被問到心很累」

接著，他分享和專員來往的細節，申請時對方就先打預防針「地區因素只能75成」。他沒有走建商配合銀行，而是找常往來的銀行。在查自備款金流時，對方會看存款餘額，且更在意同一帳戶把金流做完整，「就不用準備太多帳戶的歷史明細」。他也提醒臨櫃匯款收據、建商發票都要留好，因為專員會逐筆追問，「會被問到心很累」。

時間上，他說自己「11月申請，1月對保」，中間來來回回補資料，還忍不住吐槽「合理懷疑等那麼久是因為菜的關係齁」，但最後「補完最後一個資料，不到一週就通知對保了」。他也補充對保後通常等代書過戶通知銀行，約1到2週撥款。他建議，買預售屋至少要自備35%以上，「我是沒想到只能貸75成（畢竟預售屋都說可貸8成囉）。」

預售屋注意事項超多 買房族：可以寫論文了

最後他提醒，預售屋看不見風險高，從平面圖要一路看到採光、曬衣陽台、風切、車位上方有沒有污水管、客變等，甚至自己還「在工地打開手機指南針確認」，感嘆「如果沒有鈔能力，都靠自己規劃的會研究到可以寫出論文了」。

貼文一出，就有網友點頭，「存簿的確越少越好，金流越多，越好，存款能有多更好。不一定是菜啦，也可能購屋不是主力，也可能是案件量多，業務還是以有利於自己的案件優先」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，銀行在審查新青安案件時，對自備款來源與資金流向的要求明顯提高，尤其是預售屋付款時間拉長，往往會回溯2到3年的資金紀錄，建議購屋族提早整理金流、避免帳戶過於零散。