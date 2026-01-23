推案量減5%仍霸榜　寶佳再奪年度10大建商之首

▲2025年10大建商出爐，第一名寶佳機構推案量達1750億元，僅年減5%。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

2025年10大建商出爐，冠軍由寶佳蟬聯，且推案量年減僅5%。但受到房市不景氣，10大建商總推案量縮水2200多億元、年減29%。且觀察本次排行，「北強南弱」以及「保蛋黃、攻商辦」的現象相當明顯。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

[廣告]請繼續往下閱讀...

《591新建案》統計，2025年全台10大建商依序為寶佳、華固、興富發、國城、元利、茂德、新潤、愛山林、長虹、漢皇，總銷金額合計約5329億元，不僅較前年縮水2200多億元，年減幅29%為創史上新高，

另外，推案個數則從154件銳減至88件，年減更突破4成。本次中南部建商幾乎全軍覆沒，僅國城建設一家突圍而出，取而代之的是華固、元利、新潤等北部建商強勢回歸，「北強南弱」態勢相當明顯。

▲2025年全台10大建商整理。（AI協作／資料提供：591，記者項瀚製作，經編輯審核）

《591新建案》指出，房市寒冬迫使建商由攻轉守，布局上全面轉為「保蛋黃、攻商辦」，去年全台包含10大建商在內，共有30筆百億大案，8成集中於北台灣都會地區，另外商辦、廠辦受惠於AI崛起，總銷金額連續3年突破千億，「顯然蛋黃區、商用不動產成建商最大避風港。」

進一步觀察入榜的10家建商，寶佳機構推出的百億元大案包括泰山「百達莊園」、西屯「勝美上安」，全年總計1750億元，依舊穩站第一，對照2024年的1858億元僅下滑5%。

不過，《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示：「旗下位在外圍區塊的個案，不少都已率先開出降價第一槍，此舉是否會有其他建商跟進，並引起全面降價潮，為今年市場最關鍵的觀察指標。」

▲興富發推出的新莊商辦案 「國家壹號廣場」總銷達350億元。（圖／記者項瀚攝）

亞軍、季軍分別為上市建商華固、興富發。分析師丁彥鈞表示：「這2家都是高週轉的公司，一塊地進來、快速開發，任何閃失可能都會嚴重影響毛利，且每年都需要穩地的業績推案量，因此需具備極高的市場敏銳度，因應市場變化，快速調整經營策略。」

丁彥鈞指出：「華固、興富發家重商用不動產，華固年推案606億元中，光北投『華固創滙園區』、『華固中央置地』就占了440億元；興富發則有新莊『國家壹號廣場』撐場，該案總銷達350億元。」

而觀察今年，興富發將推出7大案，合計總銷1155.9億元，範圍包括台北、桃園、台中、高雄，其中有5大案皆為商辦案。

整體而言，《591新建案》表示：「今年上半年推案在新北三重等蛋黃區，持續有預售案醞釀，已有數百億元的案量蓄勢待發，推案力道絲毫未減。但反觀像是高雄楠梓、由於台積電光環褪色，供給、賣壓等隱憂逐漸浮出水面，消費者也不願買單持續觀望。」

《591新建案》直言：「隨著央行管制未見鬆綁，再加上土方之亂後續效應，未來『蛋黃熱、蛋殼碎』的兩極化現象將更將嚴峻。」

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市