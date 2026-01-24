不開車！會妥協買「帶平車的房子？」留言一面倒　專家曝2關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張雅雲攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

有網友在社團發問，自己平常不開車，但看房時常遇到「房子+平面車位」一起賣，會不會妥協把車位也買下來，再把車位轉租或出售？話題一出，留言幾乎清一色力勸「先買再說」。對此，信義房屋專家認為，若價格合理、且房屋條件本身很滿意，買下車位再出租可保留彈性。

原PO在買房知識家求問，「請問不開車的各位，是否會因中意而妥協買下帶車位（平面）的房子，再將車位轉租或出售？」不少網友立刻回覆「車位買的不是眼前，是未來」，還有人強調「房子有車位才更有價值，沒車位賣相不好」、「用不到的時候先租出去…賣屋的時候是加分。」

專家建議考慮地段、社區車位供給

也有不少人點出「出租」是常見解法，「我沒開車，買房時就買個獨立車位出租，以後賣屋時更好賣」、「建議買，用不到可以出租，後續賣會比較好賣」。還有網友表示，車位很抗跌，「房價可能跌，你看過車位跌價的嗎？」引發更多人附和「很好租要買」、「社區裡面的車位很好租」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則表示，若拿不定主意，可以考慮「地段」與「社區車位供給」。若社區本身車位不足，車位相對好租、也更能拉抬未來轉手吸引力；但若車位數量明顯多於戶數，市場競爭下租售價格與去化速度就不一定如想像。他建議，若價格合理、且房屋條件本身很滿意，買下車位再出租可保留彈性，但不宜單純抱著「一定能高價轉售」的想法進場。