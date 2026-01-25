工程師「月薪12萬」仍買不起房怒吼　戳中中產族群痛點

▲建案廣告看板。示意圖非本文事發地。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

「高薪也無力買房！」這句話正是現今房市的最佳寫照。月薪12萬元的科技業工程師，面對總價3000萬元的房子，不僅猶豫，更在社群平台上怒吼，引發無數中產族群共鳴。本文以此為題，深入探討即使收入高，仍難以擺脫房價壓力的現實，並分析背後的現金流困境，以及新世代理財思維的必然轉變。

薪資高卻難買房？現實遠比想像殘酷

臉書粉專「賣厝阿明 知識+」分享這篇文章，一名科技工程師在社群發文「我月入12萬，卻連3,000萬的房子都不敢買！」瞬間引爆討論。大家並非因他收入不夠，而是發現即使高薪，買房這條路依然充滿障礙。這種困境，不只他一人面對，許多中產家庭同樣感同身受。

該粉專表示，一對將近40歲的雙薪夫婦，月收入合計12萬元，資產累積到1,900萬元，看似已贏過多數同齡人。但他們在3,000萬房子前猶豫不決，因為買房的問題不是「能不能買」，而是「買了能不能撐下去」。

房價飆漲vs.現金流世襲

十年前大家嫌1,500萬房價太高，現在翻倍到3,000萬，薪水卻只緩慢增加。那對夫婦想靠每月12萬的薪水存下房款，得花上26年，這代表他們已經是相對有利的一群。很多人以為自己輸在房價，其實真正差距在於現金流。

粉專小編透露，現今房市比的不是誰賺得多，而是誰能保住每個月的現金流。家裡有房的人，薪水可以全部存下來投資；租屋族則要拿出三分之一給房東，現金流一開始就落後，這種差距只會越拉越大，成了現金流的「世襲」。

高薪貧窮與新世代理財挑戰

更諷刺的是，月薪12萬在台灣已屬高薪族，但面對房貸壓力仍感到力不從心。例如貸款2,000萬、利率2%，每月房貸近8萬，占薪資七成。扣掉生活開支、保險、育兒等，根本存不了錢。這就是大家常說的「高薪貧窮」。

買房會被房貸壓得喘不過氣，不買又怕被通膨慢慢侵蝕。薪水是線性成長，資產卻是指數增長，這場比賽規則早就不公平。靠資產增值致富的速度遠遠超過靠薪水慢慢累積，結果早已注定。

更新財務思維才是王道

所以，現在的問題不再是「房價會不會降」，而是「你的錢能不能流動」。我反而常提醒年輕人，與其拼高薪，不如先顧好現金流；與其執著一次買最好的區域，不如思考投資節奏；與其硬撐靠自己，不如善用家族資源。

過去「努力存錢買房」的時代已結束，現在考驗的是你的財務邏輯。用舊思維玩新遊戲，風險才是真正的高。