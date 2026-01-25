北漂20年買房了！第3房想改儲藏室　見坪數一票驚：家具別買多

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

一名北漂20年的網友在人生第一次買房後，開心分享新家平面配置，但也坦言扣掉公設後室內僅約16坪，已把第三房規劃成儲藏室，想請大家給建議，引來大批網友討論。對此，信義房屋專家認為，若家庭人口簡單，第三房做儲藏或彈性空間是務實選擇，不過收納規劃要明確。

原PO表示，「北漂20年了，人生第一次買房，扣掉公設坪數剩16坪，第三房改成儲藏室，想問問大家還有什麼建議嗎？」看到貼文後，不少人先是送上恭喜，但也紛紛提醒，小坪數生活最怕「想像跟現實差很大」，「次臥要睡人的話，儲藏室可以小一點，挪一點空間給次臥」、「家具別買太多，會很擁擠，真的很小…我16、兩房都覺得太剛好」、「我家室內16坪都兩房客變成1+1房了，有辦法規劃成三房，我真的是打從心底佩服。」

還有人點出，小坪數能做到多房、多衛固然吸睛，但不少人提醒「圖面比例不一定真實」，交屋前務必確認實際可用空間、柱樑管道與陽台機能，避免住進去才發現動線卡死、收納不足，甚至冷氣室外機、曬衣空間都沒位置。

挑多功能家具 做好收納規劃

還有過來人分享，室內17坪左右即使2+1房也會偏緊繃，家具要走多功能路線，例如升降伸縮茶几當餐桌、折疊餐桌、洗脫烘機種、櫃體做到頂、物品精簡，並建議搭配除濕機處理晾衣與濕氣問題。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，小坪數做出「多房、多衛」的格局，聽起來很誘人，但關鍵要回到「實際可使用面積」與「機能優先順序」。他認為，若家庭人口簡單，第三房做儲藏或彈性空間是務實選擇，但收納規劃要明確，不要靠「再隔一間房」的想法。