弟弟夫妻檔買房　頭期款差100萬「哥哥想幫忙」！過來人勸退

▲弟弟夫妻倆買房頭期款還差100萬。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房是一筆龐大的開銷，不少人需要存好幾年的錢才買得起，也有些人會靠家裡贊助，有網友指出，弟弟夫妻倆年收約150萬元，想買1500萬的房子，但是頭期款還差100萬元，他猶豫該不該出手相助。對此，網友認為量力而為，「你如果有2000萬就幫，如果是300萬就不用」、「借一個不還也不心痛的金額」。

原PO在PTT發文，弟弟夫妻年收合計約120萬至150萬，預計購屋總價落在1200萬至1500萬之間，雖然每月還款能力足夠，但東湊西湊，頭期款還差100萬元，而雙方父母也無法幫忙，讓他一度想出手補足缺口，卻又擔心後續糾紛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友提醒，「如果你們兄弟情深就借，錢出去要有回不來的準備，不要為了小錢，搞到跟家人翻臉才是真的」、「通常拿回來機率為0」、「旁系借錢糾紛很大，你最多只能借自己能接受不還的金額」、「借了要有把錢扔在水裡的打算」、「親兄弟，明算帳，手足互砍起頭都是從借錢開始」、「寫借據，轉帳紀錄，免得他們離婚被你弟媳分一半」。

也有過來人指出，「我借我弟20萬，八年了一塊錢都沒還」「我弟跟我借了三十萬，跟我哥拿了幾百萬，一毛都沒還過，不是一年兩年沒還，是三十年來都沒還過」、「我老公借哥哥40萬，最後有還」。

也有人建議，「包個大紅包不用還，最佳解」、「實務上拿不回來的機率很高，可考慮低額度直接送，用紅包的方式」、「看是要直接贊助或是不給，但別用借的」。