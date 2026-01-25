絕版條件！疫情時一堆夫妻「衝4間房」　他點頭：這組合真的多

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近幾年房價飆漲，有網友表示，回頭看疫情期間的房市操作，最爽的莫過於夫妻檔一次吃下四間房，當年房價相對低、貸款條件又寬鬆，八成、七成貸款都不是問題。如今房價上漲後，這種操作幾乎成了「時代限定」。貼文引發共鳴，「這種組合真的多，我看夫妻買到四間的真的一堆」、「生錯時間，來不及。」

這名網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「最爽的是不是在疫情完成夫妻四間全貸款？」文中指出，疫情期間房價相對低檔，夫妻名義各自貸款，湊到四間並非難事，每間配置兩房車或三房車，一間自住或住家裡，其餘出租，現金流與貸款條件都能輕鬆負擔。

他認為，這樣的組合放到現在看，幾乎是不可能再出現。這幾年房價上漲幅度驚人，「到現在應該每間都漲500到1000萬了」，即便目前市場流動性變差、不一定好賣，但因為貸款早就辦好，央行政策也沒有直接動到已經貸款、但非自住的族群，所以壓力其實不大，只要把寬限期開好開滿就行。

原PO也直言，這類物件現在根本不會想賣，「一旦賣掉，要再用同樣條件貸回來是不可能的」，因此對真正早期進場的人來說，政策影響有限，頂多是之後不再加碼買房而已。他也認為，若真的要讓投資客「上課」，政策恐怕得動到已經貸款的非自住族群，否則實際衝擊有限。

貼文一出引發熱議，有人感嘆時機差異，「生錯時間，來不及」、「絕版條件，低調。」也有人直言羨慕，「基本上有成功的現在資產輕鬆上5000萬到1億。」

也有不同聲音指出，「最爽的是管制前無限間貸款，只要收入cover到一個人貸三間四間五間沒問題」、「條件再好還是看人，很多人你條件再怎樣開他也是不敢買」、「不用疫情前吧，到真正看頭期金流前都可以這樣做」、「疫情前只買一間，但我很知足了。」