房仲沒經營社群「為何業績卻超好？」　網點出1關鍵：很正常

▲有些房仲會經營社群平台。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人會經營自媒體，來為自己原本的工作加分，或是行銷自己。近日就有網友發文表示，不知道為什麼有些房仲都沒有在經營社群，但是業績卻依然超好，且還拿了幾個獎呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「為什麼有些房仲不經營社群，業績超好？」為標題發文，提到他最近看房時，發現一個現象，那就是有些房仲沒有透過FB、IG、Threads等社群平台PO案子，只有在售屋平台掛上一些物件。

不過，沒什麼在經營社群的房仲卻依然拿了很多銷售獎，業績很不錯。這讓原PO心想，如果沒怎麼在經營社群平台，理論上應該沒什麼人會找吧？但結果卻恰恰相反，這是為什麼呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「靠的是人脈﹑人脈越廣，越容易拿到好的物件跟賣出」、「仲介top很多都是人脈來的，他們要的是高端客戶」、「很正常啊，如果你既有認識的圈子就能工作了，幹嘛搞網路一堆陌生客戶」、「人家經營的是實體社交群體」。也有網友表示，「服務比社群更重要」、「有蠻多賺很大的仲介都很低調沒在po那些的，客戶群不同，他的客戶也都很低調」。

關鍵字：社群平台房仲PTT

房仲沒經營社群「為何業績卻超好？」　網點出1關鍵：很正常

