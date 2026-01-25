ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

175攤→11攤！六合夜市滿血復活　白日1現象藏警訊

▲▼ 　六合夜市 。（圖／記者張雅雲攝）

▲六合夜市是全台最知名的夜市之一，曾被在地人形容「365天天天都像過年。」（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

六合夜市是全台最知名的夜市之一，尤其在陸客可以來台時期，更是人聲鼎沸，被在地人形容「365天，天天都像過年。」但隨著陸客禁止來台、疫情爆發，從175攤銳減到11攤，近年解封加上演場會經濟，攤商逐步回到滿攤狀態。但與夜晚人潮相比，白天店面只剩「機台」。

▲▼ 　六合夜市 。（圖／記者張雅雲攝）

六合夜市總幹事詹金翰表示，六合夜市是高雄最知名的觀光夜市，過去幾乎是「365天，天天都像過年」，沒有明顯平假日之分，不過疫情期間，六合夜市曾遭遇史上最嚴峻低潮，攤位數一度「從原本約170、175攤，掉到只剩11攤」。

▲▼ 　六合夜市 。（圖／記者張雅雲攝）

▲六合夜市攤商逐步回籠，2年前便已重新回到滿攤狀態。（圖／記者張雅雲攝）

他回憶，隨著疫情趨緩，「不怕死的就先出來」，攤商逐步回籠，2年前便已重新回到滿攤狀態，目前固定攤位數穩定維持在175攤，等同完全回到疫情前水準。

尤其2008~2012年間是陸客來台高峰期，當時團客一車一車湧入，詹金翰說：「那個人潮是很嚇人的，目前大概只有在228、雙十等連續假期，且同時搭配演唱會檔期，連續2~3天的連假人潮，才有機會短暫接近當年盛況。」

疫後人潮出籠加上近年高雄市的演唱會經濟助攻，詹金翰指出，民眾可憑演唱會票根或入場券換50元夜市券，更重要的是，演唱會散場時間多落在晚間10點半至11點後，觀眾搭捷運湧入夜市，反而替六合夜市創造「第二波高峰」，讓原本接近收攤的時段，再度熱到凌晨1點。

▲▼ 　六合夜市 。（圖／記者張雅雲攝）

▲部分店面長期空租後改由夾娃娃機店進駐，店內清一色都是機台。（圖／記者張雅雲攝）

有在地攤商分析，六合夜市屬於典型的「觀光型夜市」，與在地人消費為主的瑞豐、光華夜市不同，六合夜市天天都營業、路大條晚上又會封街，不像其他夜市路小條又擠又熱，還有人車爭道，而且緊鄰捷運站，方便外地觀光客抵達，近期消費人潮明顯提升。

詹金翰表示，目前夜市人潮中，約6成是外縣市旅客，其次為高雄在地客，另有約2~3成是外籍旅客，從歐、美、日、韓到東南亞，「每天晚上都會碰到不同國籍的遊客，聽到不同語言在交流。」

雖然六合夜市夜晚已回到滿攤熱度，但白天店面卻是另一回事。記者實際走訪發現，部分店面長期空租後改由夾娃娃機店進駐，店內清一色都是機台，形成「晚上擠滿觀光客，白天只剩娃娃機」的明顯落差，也被視為商圈尚未真正回暖的警訊。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲六合夜市變化。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產高雄七賢加盟店經理馮源輝表示，六合夜市屬典型觀光型夜市，夜間消費高度依賴攤販與短時間人流，白天店面若缺乏穩定的在地消費支撐，就容易出現日夜落差。加上不少店面屋齡動輒數十年，總價高、改裝成本不低，使得真正願意長期進駐經營的業者有限。

目前六合夜市攤位月租金行情約落在1.5~3萬元不等，視位置與型態而定；而沿線店面以透天為主，租金與價格則呈現更明顯分化。依地段與面寬不同，整棟透天月租金約5~10萬元，但在商圈北移，結構轉變後，詢問度有限，租賃市場並未全面升溫。

馮源輝分析，至於買賣市場，隨著夜市人潮回升，部分屋主開價反而更高，目前商圈透天換算地坪單價約落在123~379萬元不等，開價普遍偏高，成交速度明顯放慢。

《地產詹哥老實說》EP292／打臉帥過頭？　專家揭「蛋白溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！

關鍵字：六合夜市疫情衝擊攤位回溫演唱會經濟高雄觀光

