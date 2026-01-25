3大壓力籠罩　豪墅建商：房市還要再差500天

▲台股狂飆衝上3萬點大關，市場資金看似熱騰騰，但房地產卻墜入冰點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台股狂飆衝上3萬點大關，市場資金看似熱騰騰，但房地產卻墜入冰點，長年站在中台灣高端住宅第一線、被業界視為「景氣風向球」的精湛建設董事長陳志聲直言，房市未來500天都不會好，甚至可能持續走低。

自2023年7月預售屋交易禁止換約、交易納入課稅以及2024年9月19日央行祭出第七波不動產信用管制，到如今2026年的土方之亂，陳志聲皆完美避開衝擊，自身建案影響不大，但他說：「台灣科技業確實賺到錢，但面對房地產，大家都變謹慎了。」

陳志聲觀察，過去那種有現金就往房市砸的瘋狂氣氛，這2年煙消雲散。最殘酷的現實反映在數字上，預售市場買氣急踩煞車，銷量重挫，這股寒意讓不少建商進退失據，建商正被政策、銀行、成本三股力量勒到喘不過氣。

陳志聲指出未來房市500天都不會好的原因就是：「包含受到限貸令影響，多戶高槓桿的資金鍊被切斷，市場購屋端的態度轉冷。讓原本撐住價格的力量已經鬆動。」

另外就是銀行的限制，銀行土融規定「18個月內必須動工」的時程壓力，多數餘屋貸款也將逐漸被凍結，這會讓開發商這樣高資金流動的產業，元氣大傷。

最後2026更出現新制索命「土方之亂」，陳志聲揭露，2026年1月1日即將上路的「營建剩餘土石方全流向管制」新制，已讓基層哀鴻遍野，在土資場量能不足、配套未完備的情況下，土石業者紛紛拒收，導致工程停擺，成本將上升億元的額外營建成本。

最可怕的是，這3項因素，更是「環環相扣」，賣不掉、開不了工、借不到錢，資金鏈斷只是遲早的事。不過，在產業逆風之中，陳志聲仍持續守住對社會的承諾。由精湛建設發起的「送愛心到人間」公益活動，從最初的陪伴圍爐到如今集結企業資源成為指標公益活動。

▲陳志聲也呼籲，景氣有高低迴圈，但企業的責任不能打折。（圖／記者陳筱惠攝）

陳志聲表示：「景氣有高低迴圈，但企業的責任不能打折，市場再冷，小朋友的溫飽和希望不能冷。」

對於房市，富華創新品牌行銷部總監王鈞生觀察：「近期房市受政策影響逆風飛行，建商經營環境愈趨辛苦，而買方心態已從追價轉為觀望，估計未來房市呈現高度分化的K型格局。」

他指出：「未來房市一則由品牌建商持續推出高端特色產品，粉絲仍有一定需求，二則市場派建商推案以『接地氣』產品搶市，求去化為主，建議購屋族，優先選擇財務穩健的大型建商、且個案產品定位明確、具自住需求支撐的個案，未來仍展現一定保值力。」

