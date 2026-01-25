輝達總部夢碎！　「天馬電台」閒置13年改拚運動園區

▲閒置13年的台南市天馬電台舊址，位於安南區，舊址活化再掀外界討論。（圖／台南市政府提供）

閒置13年的台南市「天馬電台」舊址，位於安南區，過去曾多次被點名規劃文化、影視園區，甚至是輝達總部候選地，但最終都未能成案，在安南人口成長、公共設施需求拉高下，舊址活化再掀討論，專家分析，開發期程通常較長，短線不易立即反映在房價上。

「天馬電台」舊址位於安南區本田路三段，當地民眾長期對高電磁波有疑慮，2013年移除地上物後空置至今，中間雖曾提出規劃為文化、影視園區，甚至是輝達總部候選地，但都無疾而終，已閒置13年。據查，該地面積32.7公頃，土地為國有財產署所有。

根據台南市最新統計，安南區人口達20萬4534人，為人口次高行政區，也是罕見的人口正成長行政區。今年再度有台南市議員郭清華在「天馬電台」舊址，提出規劃「國際標準游泳中心」、「特色運動園區」及「標準田徑場」等設施，盼補足安南區約20萬人口的運動需求。

對此，台南市都發局指出，「天馬電台」現行都市計畫規定須回饋20%土地（約5.8公頃），國產署已回饋1.9公頃提供公園兼滯洪池用地使用，剩餘3.9公頃尚未回饋捐贈土地，長期方案會將各方意見納入都市計畫規劃參考，加速推動行政程序。

住商不動產高屏澎區協理林祺博分析，台南以往交易最熱的區域是永康區，去年安南區罕見超車，登上買賣移轉棟數交易王，主要受交通便利與南科效應外溢帶動，加上房價相對市中心蛋黃區低1~2成，吸引首購族購屋。

區域最指標的九份子重劃區，去年最貴單價為預售案「一字得」，最高成交價43.46萬元，而安南區最高價為2023年「海富深見」曾創下的50.46萬元，為安南區首站5字頭，至今曾是房價天花板。

林祺博表示，自住買盤對公園綠地、運動設施與停車空間的需求明顯升溫，一旦公共建設落地，將有助縮短區域與市中心在機能上的落差，「不過，開發期程通常較長，短線不易立即反映在房價上，但中長期來說，安南可望形成複合生活圈，房市價量表現相對有撐。」

