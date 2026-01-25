新電視太大！吊車出動「空運搬進家」影片瘋傳

▲電視太大台，屋主直接動用吊車空運搬入家中，這一幕在網路瘋傳，引發熱議。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

買新電視是件開心事，但如果尺寸大到連樓梯都上不去，該怎麼辦？國外一名網友在社群平台Threads分享一段影片，因為新買的電視尺寸太過龐大，最後直接找來吊車支援，採取「空運」的方式送入家中。這段影片在網路上曝光後，吸引不少網友關注。

星洲網報導，這段影片由Threads用戶@elnansssss上傳，可見這台尚未拆封的新電視外包裝被繩索緊緊固定，由吊車緩緩吊起，從住宅屋外的高空精準投遞送入二樓。原PO無奈表示，因為電視大到根本沒辦法走樓梯搬上樓，迫不得已才出動吊車。

這一幕隨即在網路瘋傳掀起討論，不少網友對於這樣的神操作感到驚呼，也有人推測電視的大小有100吋。

不過動用吊車搬運電視的成本可不低，有網友稱，租用一次吊車的費用估計約800令吉（約新台幣6200元），屋主為了享受大螢幕真的是「下足成本」，且這種搬法根本是向整個社區公開宣布家裡換了一台新電視。此外，也有網友留言好奇提問，萬一電視之後故障要送修，是否還需要再次動用吊車空運搬出屋外。

