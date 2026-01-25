防洪再進化！　「大溝溪生態治水園區」完成清疏



記者陳香菱／綜合報導

為提升台北市河道的防洪能力並減少汛期淹水風險，水利處日前完成「大溝溪生態治水園區清疏工程」。這次工程主要針對園區內因颱風、豪雨導致的土砂淤積和水生植物過度生長問題，進行適度清理與整理，確保河川能有效排水，同時兼顧當地生態環境的保護，營造安全且永續的親水空間。

水利處表示，大溝溪生態治水園區位於內湖區，是台北市重要的滯洪池之一，於民國97年4月完工，佔地約4.59公頃，最大可蓄洪達131,500立方公尺。近年來，部分河段出現明顯的土砂堆積和植被擴張現象，影響原有的通洪功能。

水利處也提到，這次清疏作業以「必要、適度、低擾動」為原則，僅針對影響行水的區域進行處理，並保留具生態價值的植群，避免大量干擾原生棲地。

水利處下工科指出，工程規劃前已完成生態檢核和現場勘查，並刻意避開動植物繁殖高峰期，盡量減低對生態造成的影響。工程落成後，不僅提升河川排洪效能，也有助於維持溪流自然景觀與生物多樣性，展現生態治水的理念。

未來，水利處將持續進行定期巡檢和維護，兼顧防災與生態保育，讓大溝溪成為結合自然教育與防災功能的優質親水空間，為市民提供更安全、舒適的生活環境。