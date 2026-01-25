通勤時間省10倍！　「大肚和美跨橋」吸北彰化人卡位1區

▲中彰地區近年規模最大交通建設之一的「大肚和美跨橋」工程進入完工倒數。（圖／翻攝自台中市政府）

記者陳筱惠／台中報導

中彰地區近年規模最大交通建設之一的「大肚和美跨橋」工程進入完工倒數，預計今年正式通車。補齊中彰之間長期仰賴既有橋梁與市區道路繞行的交通缺口，也牽動著中彰交界房市的價格結構。

台中市建設局表示，大肚和美跨橋的橋梁主體已逐步成形，工程進度已達超過82%，力拚2026下半年完工通車。

過去大肚與和美雖僅一溪之隔，居民往返卻需繞行台17線中彰大橋或台1線大肚橋，行程超過10公里，尖峰時段往往耗時30分鐘以上。跨橋完工後，兩地行車時間可望大幅縮短，屆時通勤最快約2~3分鐘，交通效率提升近10倍。

隨著大肚和美跨橋完工在即，新建案房價逐漸趨近台中，中彰之間的生活圈邊界，正因此出現鬆動，這樣的改變，已開始反映在實際成交上。

根據實價登錄統計，近2年和美鎮成交均價由30.71萬元，上升至35.65萬元，2年增幅達16%。

預售案部分，「格誠竹暘」2025年共揭露20筆成交，均價每坪30.11萬元，為和美鎮交易量最高的指標個案。而「巨匠繽儷」每坪50.73萬元，站穩區域高點。其他個案成交單價，多落在3字頭區間。

▲和美因交通便利、momo中區物流中心進駐等建設利多，已逐步吸引自住族與換屋客群布局。（圖／記者陳筱惠攝）

住商不動產和美彰美加盟店柯明樺表示：「近期彰化縣市場呈現『量縮價穩』，預售與新案成交仍有表現，因交通便利、momo中區物流中心進駐等建設利多，已逐步吸引自住族與換屋客群布局。」短期市場可能仍偏向保守觀望，但具備生活機能與就業機會區域，具有相對競爭力。

在地代銷業者陳浩維分析：「和美鎮本身就是北彰化人口密度最高的行政區之一，長期以來因生活機能成熟、就業與通勤彈性高，一直是彰化人首選購屋區域。在學區、商圈與產業聚落完整支撐下，區域房市抗波動能力相對強。」

