霍諾德徒手爬101「怕會變凶宅？」　律師揭2大關鍵打臉：純誤解

▲霍諾德25日挑戰徒手攀登台北101 。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日僅耗時1.5小時，成功徒手征服508公尺高的台北101，震撼全球。針對有官員過去擔心，攀登意外恐讓地標變「凶宅」一說，律師陳君瑋明確指出，意外死亡並不符合凶宅定義。

律師解析凶宅定義：意外失足不列入

針對行政院前政務委員張景森透露，過去評估攀登活動時，曾擔心發生意外會導致101被登記為「凶宅」，陳君瑋直言，這純屬誤解。

他解釋道，法律上所謂的「凶宅」，僅限於發生「兇殺」或「自殺」死亡之案件，並不包含「意外死亡」；因此，若因攀爬不慎失足墜落，在法律認定上並不會讓該建物構成凶宅。

▲霍諾德攀爬時，剛好與101大樓前懸掛的國旗相互映襯。（圖／記者李毓康攝）

墜落地點為關鍵：公設與馬路非認定範圍

除了死因之外，陳君瑋律師進一步說明，判定是否為凶宅還需觀察事故發生的「起點」與「終點」。除非當事人是掉落在特定的私人樓層室內，該特定戶別才有可能被視為凶宅；若失足後是掉落在建築物的公設區域或外部馬路上，由於並非發生在某個特定的專有樓層，因此整棟建築物並不會被標註為凶宅。

他強調，從法律角度看，攀爬101的風險並不會導致其房價或地段屬性受凶宅定義影響。

賈永婕勇氣獲讚 張景森幽默點評「玻璃不夠乾淨」

對於此次成功的行銷活動，張景森表示，他多年前就曾提議參考新加坡金沙酒店請蜘蛛人攀爬的案例，但當時因內部反對而作罷。同時，他高度肯定101董事長賈永婕的勇氣與創意，直言她是行銷天才，「我給Alex 100分，給董事長99.99分，而扣掉的0.1分是因為101的玻璃似乎沒擦乾淨。」