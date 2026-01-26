ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

專家點名林口南勢生活圈下一個黑馬！「帝一院」難以複製的稀有條件

▲▼林口,房市,南勢,帝一院,阿格力。（圖／業者提供）

▲一條文化北路之隔，南勢房價仍見5～6字頭，與站前形成明顯價差。（圖／翻攝自阿格力博識頻道，下同）

【企劃特輯】

近期，財經圈掀起一波關於林口房市的討論，財經專家阿格力YouTube 團隊製作人「老編」近日購入林口新市鎮南勢生活圈新案「帝一院」，相關分享在網路上引發關注，也再度把焦點拉回林口新市鎮！阿格力直言，隨著林口人均所得名列新北第一、人口持續正成長，加上學區陸續加碼興建、各項建設逐步兌現，現在的林口新市鎮整體蓬勃發展，不過他也觀察到，僅隔一條文化北路，南勢一帶與A9站前房價即存在每坪約20～30萬元大幅價差，目前仍可見5～6字頭行情，超高CP值相當誘人。

然而「帝一院」所在的南勢生活圈位居文化北路主幹道，不僅是林口新市鎮銜接國道一號的重要門戶，也扮演著通往市心與產業園區的交通樞紐角色，攤開林口新市鎮近年發展軌跡，隨著三井OUTLET、機場捷運陸續啟用，地方、企業持續投入資源，在產業進駐與人口持續移入帶動下，林口區已成為新北市人均所得最高的行政區，甚至與台北市信義區一同擠入雙北前十名，也吸引護國神山群之一的國際大廠ASML進駐，全台規模最大的投資案即座落於距南勢生活圈約5分鐘車程的新北AI+國際智慧園區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在產業、交通與建設多軌並進下，中心商業區與站前生活圈房價水漲船高，成交行情不斷刷新天花板，陸續出現8~9字頭紀錄，直逼新北第一環生活圈水準，在未來前景逐步兌現之下，聰明的自住買盤開始轉向，不少北市精英客層把目光投向條件臻然成熟、價格仍具落差的南勢一帶，提前佈局下一個被預見潛力、價格極具優勢的生活圈。

▲▼林口,房市,南勢,帝一院,阿格力。（圖／業者提供）

▲星巴克、全聯陸續進駐，生活機能到位，南勢宜居條件逐步成熟。

近年星巴克、全聯等連鎖品牌陸續進駐南勢生活圈，顯示大型集團早已嗅到區域成長潛能，其中「帝一院」距離全聯僅需步行約2分鐘，近期星巴克也正籌備設點，讓機能不再停留在規劃藍圖，而是逐步落實於日常生活。教育資源方面，南勢生活圈除南勢國中、南勢國小外，周邊亦匯聚路亞國際學校、AAIA美國學校、康橋國際學校等國際學校體系，同時，林口也是全台少數仍持續擴充校舍因應人口成長的區域之一，居住需求也隨之轉為長期定錨，自住型產品因此成為市場主流，能一次滿足生活、通勤與家庭成長需求的宜居坪數住宅，反而在此時更顯稀有。

也因此「帝一院」規劃31～58坪產品，正好補上市場中愈來愈稀缺的中大坪數缺口，加茂建設以人為本的宜居建築理念，在超過1700坪大基地僅規劃116戶住家，低密度開發街廓，棟距寬敞、擁開闊天際線，全案步行5～10分鐘可達南勢國小、南勢國中，兼顧學區與生活動線，建築規劃上，以3～4房而言單層雙併、獨立玄關、獨立廚房可明火、衛浴皆開窗，前後陽台形成良好對流，加上低公設比約32%。

加茂建設旗下建案多採長形大基地配置，確保採光與通風，「帝一院」更透過飯店式二進式門廳，兼顧回家儀式感與隱私性，對於希望一次到位的家庭而言，這類中大坪數、低密度產品，在市場上顯稀有。市場專家直言，在市場回歸理性的階段，與其追逐短線話題，不如跟著城市發展步調，選擇交通、產業、學區與生活機能已成形，又兼具補漲潛力的地段，更符合當今持盈保泰的長期布局思維。

▲▼林口,房市,南勢,帝一院,阿格力。（圖／業者提供）

▲「帝一院」低密度街廓、大基地規劃，成為自住族宜居生活最佳選項。

加茂 帝一院 全新落成 盛大登場 31、46、58 坪2-4 房
官網 https://royalgarden.com.tw/
洽詢專線 02-2609-8888
阿格力博識頻道影音專區 https://www.youtube.com/watch?v=gkvdckMLU20
 

關鍵字：林口房市南勢帝一院阿格力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高雄打催生牌！　大寮「婚育宅」154戶7月招租

高雄開出「婚育宅」政策第一槍！高雄市長陳其邁宣布，高雄首個「婚育宅」落腳大寮社宅，招租時保留40%戶數、約154戶，優先提供新婚及育有幼兒的家庭申請入住，租期最長可達12年，7月開始招租。信義房屋專家表示，周邊多為老透天，整棟租金1.5~2萬元。

31分鐘前

【廣編】迎向36年！皇翔建設「Open More城市共好」回應未來想像

在快速變動的城市節奏中，城市開發早已不只是量體的完成，更是一種回應社會、連結人群的公共行動。皇翔建設迎向36年，持續秉持公眾意識信念，投入都市更新與公共合作，透過一系列具公眾性與公益價值的實踐，為城市注入更具溫度與韌性的生活想像。

51分鐘前

寶佳人馬突辭董事職　中工股價漲停！3萬張排隊等買

寶佳人馬、大華建設董事長鄭斯聰突請辭中工（2515）董事，市場揣測經營權之爭可能重新點燃戰火。今（26日）中工股價早盤就漲停鎖死，收14.5元，成交量2萬2679張，還有3.17萬張漲停價排隊等買。

1小時前

天母最高豪宅「唯一待售戶」身價揭　屋主5年抬價7500萬賣

近日藝人彭于晏在天母街頭被鄉民捕獲，引發熱議。事實上，彭就住在天母指標豪宅「華固天鑄」，觀察該社區70多戶中僅有1戶掛售，釋出相當稀少，該戶開價3.6億元，而屋主在約5年前取得，抬價7500萬元。

1小時前

3月進入第15拍！　苑裡「法拍馬拉松屋」底價打5折

苗栗苑裡近期出現的一起透天法拍案，徹底顛覆這些既定認知。這棟位於苑裡的透天厝，從第1拍一路流標到第15拍，不但沒有「四拍封頂」，價格的下修方式也和坊間流傳的「固定8折」大不相同，成為近期法拍市場中少見的「馬拉松級案件」。

3小時前

27年「台南必吃熱炒」突歇業　20萬店面新租客無縫接軌

號稱台南必吃熱炒的「嘟嘟現炒」，10分鐘上菜的速度，快到被在地人笑稱是「有種餓叫嘟嘟覺得你餓」，該店1998年開幕，開店27年來從未搬家，去年底停業，屋主秒開月租金20萬元重新招租，不到2個月已有新租客進駐。

4小時前

8年毛胚屋價漲逾800萬　「只買15樓」豪宅客斥1.2億收

豪宅市場在房地市場冷清之際，仍持續有亮眼交易，位於市政北一路、被譽為「新古典宮殿」的知名豪宅社區「聯聚泰和大廈」，近期出現一筆轉手紀錄，該社區15樓以總價7170萬元成交，即便房屋維持「毛胚」狀態從未入住，轉手仍增值超過800萬元。

4小時前

專家點名林口南勢生活圈下一個黑馬！「帝一院」難以複製的稀有條件

隨著林口人均所得名列新北第一、人口持續正成長，加上學區陸續加碼興建、各項建設逐步兌現，現在的林口新市鎮整體蓬勃發展，不過他也觀察到，僅隔一條文化北路，南勢一帶與A9站前房價即存在每坪約20～30萬元大幅價差，目前仍可見5～6字頭行情，超高CP值相當誘人。

4小時前

全國移轉26.1萬棟創9年新低　2縣市年減逾4成最慘

2025年全台買賣移轉棟數合計26.1萬棟，年減25.5%，不僅寫下近9年來新低，更是史上第三低量。進一步觀察各縣市，新竹市、基隆市年減超過4成，淪為跌最慘的主要縣市。

5小時前

霍諾德徒手爬101「怕會變凶宅？」　律師揭2大關鍵打臉：純誤解

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日僅耗時1.5小時，成功徒手征服508公尺高的台北101，震撼全球。針對有官員過去擔心，攀登意外恐讓地標變「凶宅」一說，律師陳君瑋明確指出，意外死亡並不符合凶宅定義。

6小時前

結婚後開始「互旺」對方？ Lulu急阻止陳漢典：你是新郎

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新電視太大！吊車出動「空運搬進..

工程師「月薪12萬」仍買不起房..

好無奈！　台科大名師遭求償20..

弟弟夫妻檔買房差100萬「哥哥..

輝達總部夢碎！　「天馬電台」閒..

斥資20億！義美「高屏大樓」動..

霍諾德徒手爬101「怕會變凶宅..

資深房仲：從買房那一刻「人生慢..

鄰居不認漏水慘了！專業鑑定法院..

買1200萬預售　買房族上一課..

ETtoday房產雲

最新新聞more

高雄打催生牌！　大寮「婚育宅」..

皇翔建設「Open More城..

寶佳人馬突辭董事職　中工股價漲..

天母最高豪宅「唯一待售戶」身價..

3月進入第15拍！　苑裡「法拍..

27年「台南必吃熱炒」突歇業　..

8年毛胚屋價漲逾800萬　「只..

專家點名林口南勢生活圈下一個黑..

全國移轉26.1萬棟創9年新低..

霍諾德徒手爬101「怕會變凶宅..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366