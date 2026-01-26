專家點名林口南勢生活圈下一個黑馬！「帝一院」難以複製的稀有條件

▲一條文化北路之隔，南勢房價仍見5～6字頭，與站前形成明顯價差。（圖／翻攝自阿格力博識頻道，下同）

【企劃特輯】

近期，財經圈掀起一波關於林口房市的討論，財經專家阿格力YouTube 團隊製作人「老編」近日購入林口新市鎮南勢生活圈新案「帝一院」，相關分享在網路上引發關注，也再度把焦點拉回林口新市鎮！阿格力直言，隨著林口人均所得名列新北第一、人口持續正成長，加上學區陸續加碼興建、各項建設逐步兌現，現在的林口新市鎮整體蓬勃發展，不過他也觀察到，僅隔一條文化北路，南勢一帶與A9站前房價即存在每坪約20～30萬元大幅價差，目前仍可見5～6字頭行情，超高CP值相當誘人。

然而「帝一院」所在的南勢生活圈位居文化北路主幹道，不僅是林口新市鎮銜接國道一號的重要門戶，也扮演著通往市心與產業園區的交通樞紐角色，攤開林口新市鎮近年發展軌跡，隨著三井OUTLET、機場捷運陸續啟用，地方、企業持續投入資源，在產業進駐與人口持續移入帶動下，林口區已成為新北市人均所得最高的行政區，甚至與台北市信義區一同擠入雙北前十名，也吸引護國神山群之一的國際大廠ASML進駐，全台規模最大的投資案即座落於距南勢生活圈約5分鐘車程的新北AI+國際智慧園區。

在產業、交通與建設多軌並進下，中心商業區與站前生活圈房價水漲船高，成交行情不斷刷新天花板，陸續出現8~9字頭紀錄，直逼新北第一環生活圈水準，在未來前景逐步兌現之下，聰明的自住買盤開始轉向，不少北市精英客層把目光投向條件臻然成熟、價格仍具落差的南勢一帶，提前佈局下一個被預見潛力、價格極具優勢的生活圈。

▲星巴克、全聯陸續進駐，生活機能到位，南勢宜居條件逐步成熟。

近年星巴克、全聯等連鎖品牌陸續進駐南勢生活圈，顯示大型集團早已嗅到區域成長潛能，其中「帝一院」距離全聯僅需步行約2分鐘，近期星巴克也正籌備設點，讓機能不再停留在規劃藍圖，而是逐步落實於日常生活。教育資源方面，南勢生活圈除南勢國中、南勢國小外，周邊亦匯聚路亞國際學校、AAIA美國學校、康橋國際學校等國際學校體系，同時，林口也是全台少數仍持續擴充校舍因應人口成長的區域之一，居住需求也隨之轉為長期定錨，自住型產品因此成為市場主流，能一次滿足生活、通勤與家庭成長需求的宜居坪數住宅，反而在此時更顯稀有。

也因此「帝一院」規劃31～58坪產品，正好補上市場中愈來愈稀缺的中大坪數缺口，加茂建設以人為本的宜居建築理念，在超過1700坪大基地僅規劃116戶住家，低密度開發街廓，棟距寬敞、擁開闊天際線，全案步行5～10分鐘可達南勢國小、南勢國中，兼顧學區與生活動線，建築規劃上，以3～4房而言單層雙併、獨立玄關、獨立廚房可明火、衛浴皆開窗，前後陽台形成良好對流，加上低公設比約32%。

加茂建設旗下建案多採長形大基地配置，確保採光與通風，「帝一院」更透過飯店式二進式門廳，兼顧回家儀式感與隱私性，對於希望一次到位的家庭而言，這類中大坪數、低密度產品，在市場上顯稀有。市場專家直言，在市場回歸理性的階段，與其追逐短線話題，不如跟著城市發展步調，選擇交通、產業、學區與生活機能已成形，又兼具補漲潛力的地段，更符合當今持盈保泰的長期布局思維。

▲「帝一院」低密度街廓、大基地規劃，成為自住族宜居生活最佳選項。

