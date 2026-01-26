寶佳人馬突辭董事職　中工股價漲停！3萬張排隊等買

▲寶佳人馬、大華建設董事長鄭斯聰突請辭中工董事，市場揣測經營權之爭可能重新點燃戰火。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

寶佳人馬、大華建設董事長鄭斯聰突請辭中工（2515）董事，市場揣測經營權之爭可能重新點燃戰火。今（26日）中工股價早盤就漲停鎖死，收14.5元，成交量2萬2679張，還有3.17萬張漲停價排隊等買。

去年中工經營權之爭開打，寶佳機構大量買進中工股票，公司派、市場派雙方頗具火藥外。而在去年12月1日，中工公告：完成法人董事「常理股份有限公司」代表人調整，由大華建設董事長鄭斯聰出任，寶佳人馬進入董事會。

當時，中工董事長周志明表示：「公司以穩定為首要原則，將依公司治理程序參與相關會務，並期望與寶佳集團形成良性互動，透過更完整的董事會組成回應市場對公司治理的期待。」

然而短短不到2個月，中工又在日前（23日）公告，鄭斯聰因業務繁忙，故請辭法人董事代表人職務。對此中工表示：「本公司仍予以尊重。」

寶佳人馬突請辭中工董事，市場喘側寶佳與中工的經營權戰火，恐將重新點燃。今（26日）中工股價出現明顯反映，在早盤就一路漲停鎖死，收14.5元，成交量2萬2679張，還有3.17萬張漲停價排隊等買。

▲中工股價今（26日）漲停鎖死。（圖／翻攝自國泰證券APP）

分析師丁彥鈞推測：「寶佳過去在收購中工股票的過程中，除了自家人買股票、也有其他市場派追逐，中古股價墊高，持續買進的成本太高，因此停火。如今中工股價已回落不少，寶佳可能再度燃起進貨的興趣，且可能與中工公司派有些意見不合，因此做出辭董事的決定。」

分析師丁彥鈞說：「寶佳辭中工董事，中工經營權之爭重燃的可能性高，因此今日股價漲停，待盤後觀察分點就可大概判斷出今天是誰在進貨，推測應有不少投資大戶看準此機會進場佈局。」

