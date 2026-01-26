天母最高豪宅「唯一待售戶」身價揭　屋主5年抬價7500萬賣

▲天母指標豪宅「華固天鑄」70多戶中僅有1戶掛售，釋出相當稀少 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

近日藝人彭于晏在天母街頭被鄉民捕獲，引發熱議。事實上，彭就住在天母指標豪宅「華固天鑄」，觀察該社區70多戶中僅有1戶掛售，釋出相當稀少，該戶開價3.6億元，而屋主在約5年前取得，抬價7500萬元。

近日藝人彭于晏在天母街頭牽著3隻帥氣的狗，畫面被民眾捕捉下來，在地方臉書社團掀起熱議。事實上，彭就住在天母第一豪宅「華固天鑄」。

「華固天鑄」屋齡9年，規劃樓高38層、共計73戶，但觀察實價登錄，該豪宅轉手交易並不頻繁，上一回交易已要追溯回2024年9月，已是約1年半前的事情，33樓戶以3.34億元成交，拆算單價178萬元。

而進一步觀察《591房屋交易網》，「華固天鑄」也僅有1戶掛售，12樓戶權狀210坪，開價3.6億元，並附上相當華麗的裝潢。經查，該戶屋主為楊姓自然人，在2021年1月以2.85億元購入，拆算單價151.5萬元。

▲「華固天鑄」全社區僅1戶掛售，12樓戶開價3.6億元，並附上高檔裝潢。（圖／翻攝自591）

住商不動產天母西路加盟店長林學良表示：「『華固天鑄』作為天母第一豪宅，具有相當的特殊性，一次持有多戶、至今尚未裝潢的戶別都大有人在，這些屋主購入一部分原因是為了收藏，自然不可能輕易出售，據了解該豪宅目前在市場上就是僅有1戶待售。」

林學良表示：「為國際學校而來的買盤，大多會選擇8000萬元~1億元的物件，但即便如此，華固天鑄持有都有富豪詢問，指名度算高，但由於釋出稀少，使得近年來交易量不多。」

至於「華固天鑄」本次唯一掛售的12樓戶，以3.6億元開價來看，每坪開價達193萬元，對比於屋主2021年1月購入的151.5萬元，屬實高出不少。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「觀察2021年同樓層成交單價僅129萬元，因此判斷本次討論戶別當在2021年購入時，就已包含其高檔裝潢價值，此外12樓景觀視野條件有限，每坪開價193萬元確實偏高，尤其是在房市、豪宅市場低迷的市場環境中，頗有試試水溫之意。」

▲「華固天鑄」掛售戶資訊整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市