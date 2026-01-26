8年毛胚屋價漲逾800萬　「只買15樓」豪宅客斥1.2億收

▲位於市政北一路、被譽為「新古典宮殿」的知名豪宅社區「聯聚泰和大廈」，近期出現一筆轉手紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

豪宅市場在房地市場冷清之際，仍持續有亮眼交易，位於市政北一路、被譽為「新古典宮殿」的知名豪宅社區「聯聚泰和大廈」，近期出現一筆轉手紀錄，該社區15樓以總價7170萬元成交，即便房屋維持「毛胚」狀態從未入住，轉手仍增值超過800萬元。

《地產詹哥老實說》EP293／豪宅餘屋「撐門面」有隱情！ 科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市

位於七期屋齡8年的「聯聚泰和大廈」出現一筆15樓交易，總價7170萬元，經查原屋主預售時買進，持有長達13年，2013年時買進總價6338萬元，帳面轉手獲利832萬元。

買家部分，則貌似鍾愛15樓，經查買方也住在七期重劃區的另一座社區「慶仁林境」，當初該戶買進時間為2022年，總價5250萬元，實際計算，該富豪在5年內就至少砸下1.2億元買進七期。

▲買家部分，則貌似鍾愛15樓，2間共計1.2億元以上的豪宅都同在15樓。（圖／記者陳筱惠攝）

七期房仲謝兒政認為：「『聯聚泰和』坐落於市政北一路，屬於七期新市政中心核心區塊，隨著周邊空地日漸稀少，指標建案的保值性極強。加上建商建築品質與物業管理在二手市場具備極高認同度，品牌溢價效應強，即便在房市波動期，往往能維持穩定增長。」

謝兒政說：「該屋主從2013年持有，完美跨越了房地產的景氣循環。相較於短線客，這種長線持有的策略在七期豪宅稅與政策限縮下，依然是穩健獲利的關鍵。」

21世紀不動產資深經理沈政興則認為：「該戶總面積為137.43坪，原屋主購入時當時扣除車位後的單價約為53.62萬元，歷經13年的長期持有，單價扣除車位成長至60.32萬元，相較目前預售市場6字頭個案在七期已經絕跡，大坪數豪宅反而顯現出成屋價差，也成為成交契機。」

▲豪宅市場在房地市場冷清之際，仍持續有亮眼交易 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）