全國移轉26.1萬棟創9年新低　2縣市年減逾4成最慘

▲2025年全台買賣移轉棟數合計26.1萬棟，年減25.5%。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

2025年全台買賣移轉棟數合計26.1萬棟，年減25.5%，不僅寫下近9年來新低，更是史上第三低量。進一步觀察各縣市，新竹市、基隆市年減超過4成，淪為跌最慘的主要縣市。

2025年全台買賣移轉棟數出爐，總計全年買賣移轉量共26.1萬棟，雖守住26萬棟大關，但與2024年的35萬棟相比，年減25.5%，不僅寫下近9年來新低，更是史上第三低量，僅高於2016年房地合一稅上路的24.5萬棟，以及2001年網路泡沫的25.9萬棟。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「去年Q3政府對新青安放款續開綠燈，使新青安承作件數逐月增加，12月受理與撥貸件數更雙雙突破4300件，帶動年末買氣，全年的衰退幅度略有收斂，最終驚險守住26萬棟大關。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「雖然2025年建物買賣移轉棟數勉強守住26萬棟，不過裡面還有大量的預售屋完工後交屋移轉，第一次登記數量高達17.7萬棟的近年最大量，若扣除新成屋完工後的交屋買賣移轉，實際上中古屋買氣比26萬棟數據更加嚴峻。」

▲2025年全國買買移轉棟數整理。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

展望2026年，張旭嵐表示：「估房市景氣仍是『大鳥慢飛』，買賣雙方都需要更有耐心來磨合成交機會，直到下半年新青安延續方案、選舉政見牛肉、央行管制檢討等政策面因素逐漸明朗後，市場才可望顯露轉機。」

曾敬德則表示：「房市買氣有機會慢慢築底，並等待政策是否有新的變化。」

進一步觀察各縣市，扣除交易量過低的離島縣市後，全台衰退幅度最鮮明的縣市為基隆市、新竹市，年減幅都超過4成，去年的交易量與2024年相比近乎腰斬。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「基隆市與新竹市2024年都有量體可觀的指標新案完工交屋，像是基隆市總戶數逾800戶的『新橫濱2夢悦城』，以及新竹市關埔重劃區破百戶的『豐邑一綻』等案，使兩市湧現交屋潮。」

此外，陳定中表示：「2024年基隆市捷運建設話題熱議，吸引買盤轉進；新竹市則因科技業發展蓬勃，竹科新貴的購買力提升，掀起房市價量齊揚的熱潮，大幅推升了兩地當年的移轉棟數，拉高基期。」

