高雄打催生牌！　大寮「婚育宅」154戶7月招租

▲高雄首個「婚育宅」落腳大寮社宅，首波招租時將保留40%戶數、約154戶，優先提供新婚及育有幼兒的家庭申請入住。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄開出「婚育宅」政策第一槍！高雄市長陳其邁宣布，高雄首個「婚育宅」落腳大寮社宅，招租時保留40%戶數、約154戶，優先提供新婚及育有幼兒的家庭申請入住，租期最長可達12年，7月開始招租。信義房屋專家表示，周邊多為老透天，整棟租金1.5~2萬元。

陳其邁指出，為讓新婚及育兒家庭有穩定居所，高市府在社會住宅政策上「直接加碼」，未來市府自建及多元取得的社會住宅，原本依中央「青年婚育租屋協助專案」保留20%婚育戶，高雄再自行加倍，提高至40%。凡結婚登記 2 年內新婚家庭或育有0~6歲幼兒的小家庭，皆可優先申請入住，減輕人生關鍵階段的居住壓力。

▲大寮社宅是高雄第2個自建社宅，7月進入招租階段，同時也是高雄首度導入「婚育宅」制度的示範案。（圖／記者張雅雲攝）

陳其邁也喊出長期目標，預計至2032年，累計提供1000戶婚育宅，展現高雄支持生育、留住年輕世代的決心。

首批婚育宅由大寮社宅率先示範，高雄市都發局副局長郭進宗表示，大寮社宅是高雄第2個自建社宅，即將進入招租階段，同時也是高雄首度導入「婚育宅」制度的示範案。

該社宅為地上10層、地下2層建築，套房型243戶、1房型36戶、2房型69戶、3房型36戶，合計共384戶，郭進宗說：「提供154戶供婚育家庭使用，租期最長可達12年，讓適婚、育兒家庭有更高機會入住。」目前已同步進行租金估價作業，預計7月同步啟動招租程序，屆時租金也將一併對外公告。

據了解，大寮社宅將提供廚具與衛浴設備，但不包含桌椅家具、冰箱、電視等家電，需由租客自行準備。

▲該社宅屬於大寮站生活圈，鄰近捷運橘線大寮站。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋鳳山鳳頂店專員潘俊穎表示，該區屬於捷運大寮站生活圈，以透天產品來看，周邊有不少屋齡30~40年的老透天，多為地上2~3樓，整棟出租月租金約落在1.5~2萬元，小家庭多選擇「直接租整棟」，空間與租金CP值相對高。

▲高雄婚育宅小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

至於套房市場，則以透天分租為主流。由於大寮較少純大樓型套房，多數是屋主將老透天或舊大樓分隔出租，月租金約8000~1.1萬元；若為新成屋、含完整家具、家電的2房產品，月租金約2.5~2.8萬元。

潘俊穎分析，捷運站周邊仍以透天為主，屋齡10~20年，總價2500~3000萬元，受地價上漲影響，該區近年新案逐漸從透天轉推大樓，新大樓成交價約30~35萬元，也有不少自住客購屋。

